Todo o litoral galego volve este luns á alerta laranxa por temporal costeiro

Todo o litoral de Galicia volve este luns á alerta laranxa por temporal costeiro ante a previsión de mar de fondo con ondas de entre cinco e sete metros.

Despois dun domingo no que as condicións de ondada no litoral suavizáronse coa excepción da Costa da Morte, en aviso amarelo; a Axencia Española de Meteoroloxía decreta de novo a alerta para este luns.

Deste xeito, toda a costa galega estará en aviso desde a medionoche do luns e, polo menos, até o martes, cando se espera que melloren as condicións no mar, aínda que a alerta continuará en grao medio-baixo.

Ante esta situación, a Dirección Xeral de Emerxencias informou da situación aos concellos das provincias afectadas; deputacións, servizos provinciais e agrupacións de voluntarios de Protección Civil e aos clubs náuticos, entre outros.

A Xunta lembra a importancia de manterse afastados de diques, espigóns, peiraos, praias, paseos marítimos, e de todas aquelas zonas que poidan ser varridas polo mar, co fin de previr un eventual golpe de mar que poida arrastrar persoas ou obxectos. Tamén se aconsella extremar as medidas de seguridade á hora de realizar calquera actividade no mar e revisar os cabos e amarres das embarcacións.

Ademais, aconséllase a suspensión das actividades pesqueiras e marisqueiras como medida preventiva naquelas zonas máis perigosas.

SANTIAGO. EUROPA PRESS