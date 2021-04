Traballos de roza nas estradas para dar seguridade

vías. A Xunta ten previsto proseguir esta semana cos traballos de roza e limpeza nas estradas de titularidade autonómica nas distintas provincias galegas. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da empresa pública Seaga, vén realizando nos últimos meses este acondicionamento nas franxas de dominio público de vías da Xunta para previr lumes e reforzar a seguridade viaria. No marco destas intervencións, continuarán os traballos que nas últimas semanas se están a realizar na provincia da Coruña, na vía de alta capacidade VG.-1.2, que comunica a contorna do polígono de Vilar do Colo e Mugardos, ao seu paso polos municipio de Ares e Mugardos. Ao tempo, nas vías da provincia de Lugo, intensificaranse as tarefas de roza na vía de altas prestacións CG-2.2, en Lugo e no Corgo, entre outras. ecg