Traballos que aínda non existen e xa cansan

hai uns días un bo amigo que dirixe un organismo multilateral explicábame un ambicioso proxecto de formación que quere poñer en marcha. Nun momento dado mostroume un gráfico co seguinte texto: o 85 % dos traballos que haberá en 2030 aínda non foron inventados!, e fixo unha longa pausa, case solemne. O caso é que este dato é máis falso que unha moeda de madeira. O que si vai camiño de ser certo, é que aparece no 85 % dos documentos que falan dalgún modo do futuro.

Vaian ao buscador de Google, ou a calquera outro, e pregunten pola porcentaxe de traballos que aínda non se inventaron. Aparecerán unha infinidade de artigos de prensa, estudos e informes de todo tipo, que nalgún momento aventuran o tanto por cento dos traballos que existirán nun futuro máis ou menos próximo –2030 adoita ser o horizonte temporal máis recorrente–, pero que aínda nin existen nin sequera podemos imaxinalos. As porcentaxes van do 65 % ao 85 %. De feito, a cifra foi subindo cos anos, así que non descarten que pronto alguén diga que en 2030 non quedará nin o apuntador.

Non hai, ata onde puiden comprobar, ningún rigor neste dato. Con todo, hai anos que empezou a ser común nas roldas de prensa, conferencias, mesas redondas e artigos de opinión, e de aí pasou xa ao acervo dos feitos consagrados e a ser parte das conversacións de café, mesmo se o café é só e sen pingas de caña.

Mariano Fernández Enguita, catedrático de socioloxía da Universidad Complutense de Madrid, buscou hai anos a orixe deste dato, como quen busca as fontes do Nilo. Pouco fundamento atopou ao respecto. Aconséllolles que lean o artigo: “El futuro de la educación: 65 % de no-sé-quién va a hacer no-sé-qué”, que atoparán no seu blogue. É moi clarificador e divertido.

A frase de marras lévame a compartir con vostedes dúas reflexións. Por unha banda, parece que canto máis sorprendente, mesmo incrible, sexa un feito, máis nos gusta utilizalo para pontificar, aínda que non teñamos nin idea de se é certo ou se ten sequera algún fundamento. Dicímolo con énfase, mesmo con estrondo, e quedámonos moi satisfeitos. Aí queda iso!, pensamos. Con razón cóannos tantas noticias falsas e ata somos cómplices da súa propagación. Por outra banda, se fose certo, non xa que o 65 %, senón simplemente o 25 % dos traballos que haberá que realizar en 2030 aínda non existen, querería dicir que o estamos facendo mal na educación. Moi mal, xa que non estamos a educar para ese futuro que está ao virar a esquina. Non podemos formar aos nosos mozos para ocupacións que aínda non hai, claro, pero é que non os estamos formando para un mundo no que o traballo muda a gran velocidade. O traballo e as nosas vidas.

A revolución que está en marcha coa automatización intelixente do traballo cambiará radicalmente as ocupacións humanas e a sociedade no seu conxunto, e non estamos a educar adecuadamente para iso. As máquinas están a demostrar máis competencia que as persoas en moitas tarefas, polo que non debemos seguir insistindo nunha parte significativa dos contidos que damos e no modo de impartilos nas distintas etapas educativas. Seguir facéndoo como ata o de agora é condenar ao ostracismo profesional á maioría dos nosos mozos e mozas.