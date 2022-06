Transbordo de máis 150 pasaxeiros dun tren que queda parado en Vilamartín de Valdeorras por un cable a baixa altura

OURENSE. EUROPA PRESS. Un cable a baixa altura obrigou na noite do venres a deter a circulación ferroviaria entre A Rúa-Petín e Vilamartín de Valdeorras (Ourense), de modo que os 158 pasaxeiros foron transbordados en catro autocares para continuar cara aos seus destinos. Así o explicou o persoal de seguridade de Renfe (ADIF) a través do 112 Galicia. Segundo indicaron, un cable que caeu a baixa altura tivo que ser reparado mediante o emprego de maquinaria pesada que obrigaba a cortar a circulación ferroviaria durante varias horas. Cara ás 23,30 horas do venres, cando lograron emendar o problema, activouse de novo a circulación ferroviaria. Co fin de servir de apoio no transbordo da pasaxe, o 112 Galicia solicitou a intervención dos axentes da Policía Local de Vilamartín e da Garda Civil.