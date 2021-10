Transformación dixital na rede de Escolas Católicas

innovación. Os 115 centros asociados de Escolas Católicas, que escolarizan uns 60.000 alumnos e máis de 4.000 profesores, avanzarán na súa transformación dixital grazas ao apoio da consultora ieducando, especializada en dixitalización e innovación das aulas a través das ferramentas de Google Workspace for Education. Así se recolle no acordo de colaboración asinado entre ambas as entidades.

No marco desta alianza, os colexios de Escolas Católicas Galicia poderán acceder aos servizos de ieducando para impulsar o seu proceso de innovación. Entre eles, encóntranse os destinados ao desenvolvemento profesional dos docentes e adquisión de competencias dixitais, os dous ligados ás ferramentas de Google Workspace for Education e encamiñados á súa certificación.

Neste sentido, a compañía conta coa designación Google for Education Premier Partner, distinción que só posúe unha vintena de compañías no mundo. Grazas a iso, está acreditada para asesorar os centros na obtención do recoñecemento como Google Reference School -de ámbito internacional e que recoñece un nivel determinado de transformación dixital-, así como nas certificacións dos docentes.

Os colexios adheridos á federación de Escolas Católicas de Galicia recibirán ademais asesoramento e acompañamento, entre outros, en campos como identidade dixital e seguridade en Internet así como nos relacionados coa subministración e mantemento de equipamento, dispositivos dentro da contorna educativa e a instalación de infraestruturas de rede. Respecto desta iniciativa, a secretaria autonómica de Escolas Católicas Galicia, Juana Otero, afirma que “a dixitalización dos nosos colexios é, desde hai tempo, unha realidade, aínda que nos encontremos con distintos niveles de implementación”. “É clave que o profesorado e o alumnado continúen formándose, adquirindo competencias e habilidades dixitais pero, ademais, que eses coñecementos se traduzan nun recoñecemento, na obtención da certificación de Google”, engadiu a representante de Escolas Católicas. ECG