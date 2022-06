Transhumanismo: entre razón y pasión

EL DICCIONARIO DE LA RAE define transhumanismo como el movimiento que propugna la superación de las limitaciones actuales del ser humano, tanto en sus capacidades físicas como psíquicas, mediante el desarrollo de la ciencia y la aplicación de los avances tecnológicos. Dicho a mi manera: el transhumanismo aspira en última instancia a la eternidad y a la superinteligencia a través de las biotecnologías y las tecnologías inteligentes, así como de sus muy amplios cimientos científicos. , aunque las ideas y la especulación sobre las posibilidades de “ampliar la naturaleza humana”, tanto en su aspecto biológico como intelectual, arrancan de muy atrás. Francis Bacon, el padre del empirismo filosófico y científico, abordó este tema en su obra “La nueva Atlántida”, publicada en 1626. Consideraba Bacon que los objetivos principales del transhumanismo son: mejorar la salud, retrasar el envejecimiento, alargar la vida y aumentar la capacidad intelectual, emocional y psicológica humanas. También Descartes, en su “Discurso del método” (1637), imaginó la posibilidad de que la medicina pudiese lograr tanto la inmortalidad física como mejores mentes. Dicho así, suena muy atractivo, bien es cierto, pero hay mucho de lo que ocuparse y bastante de lo que preocuparse.

Sea cual fuese ese primer momento en que se comenzó a pensar en la posibilidad de ir más allá de lo que la evolución nos ha dado, la verdad es que a día de hoy ya hemos pasado de la mera especulación a algo real, al menos en sus inicios. Es más, muchas cosas que hoy solo están en nuestra imaginación serán realidad en un futuro relativamente cercano. En las próximas décadas incluso se producirán avances que ahora ni siquiera imaginamos. Logros que hoy veríamos tan imposibles como lo parecía llegar a la luna a mediados del siglo pasado, solo un par de décadas antes de haberlo logrado.

Al igual que con otros ámbitos de la tecnología, nos movemos entre quienes abominan del transhumanismo y quienes lo abrazan con pasión. Entre los primeros está Francis Fukuyama, un politólogo estadounidense que alcanzó una gran notoriedad hace tres décadas, con la publicación del libro “El fin de la Historia y el último hombre“, y que considera que el transhumanismo es: «la idea más peligrosa del mundo». Pero también hay un buen número de profetas del transhumanismo, siendo el filósofo Max More su principal exponente y el pastor de un amplio rebaño, en el que una de sus ovejas más baladoras es José Luis Cordeiro, un hispano-venezolano bien conocido en nuestro país y, en general, en América Latina. Por cierto, quiero aclarar que digo lo de oveja en sentido metafórico, no por su apellido. More y sus acólitos practican un transhumanismo que podríamos calificar de libertario. Pero los hay que incluso van más allá, y exhiben un transhumanismo “tabernario”, por usar una palabra que le gusta mucho a Isabel Díaz Ayuso. Estos, podemos decir, son como los “tabernarios del avance tecnológico”, que, como define la presidenta de la Comunidad de Madrid: “son aquellos que deciden que la vida sigue”, y en este caso lo hacen pensando que mejor si es incorporando a nuestros propios cuerpos todas las posibilidades de “supuesta mejora” que nos brinde la tecnología.

En mi opinión, este pensamiento en el extremo del “tecnooptimismo” debería pasar como poco por el tamiz de la sensatez y del bien común. Por poner solo un ejemplo, pensemos en los espectaculares avances de las neurotecnologías y la posibilidad que nos brindan para “leer y escribir” en nuestros cerebros, y cada vez con más precisión. Se me ocurren muchos modos de utilizar estas tecnologías, y desafortunadamente no todos son buenos. Por ejemplo, a través de ellas podremos realizar un control del comportamiento humano, que, aunque ahora sería bastante limitado, con el tiempo tendrá pocos límites. Sí, es cierto que esto ya se intenta hacer, pero de momento por vías indirectas, desde fuera de nuestros cerebros, y mucho menos poderosas, como ocurre con la información sesgada o claramente malintencionada de ciertos medios de comunicación y redes sociales. Pero a medida que avance la capacidad de incidir directamente en nuestros cerebros, de escribir en ellos desde dentro, en definitiva, estaremos completamente desprotegidos, incluso desvalidos.

No hay que esperar a que lo que imaginamos ocurra y luego lamentarnos. Por eso Chile acaba de proteger constitucionalmente los neuroderechos de las personas, a través de una reforma de su constitución, sancionada a finales de 2021. Ha sido el primer país del mundo en hacerlo. El Gobierno de España publicó también recientemente una “carta de derechos digitales”, aunque no se trata de una ley, sino de una declaración, por lo que no es vinculante ni de cumplimiento obligado. ¿Nos estamos precipitando? No lo sé, pero mejor nos hubiese ido si hubiésemos tomado medidas contra el cambio climático hace décadas, aunque entonces parecía que era una alarma sin fundamento alguno.

Entre el transhumanismo tabernario y prepararnos por si viene el lobo a comernos las ovejas -perdón por mi insistencia hoy con el ganado ovino-, me quedo en la cautela.