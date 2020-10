Transportes reserva 55 millones para bonificar los peajes de la AP–9

“Con más dinero del que disponía el Gobierno del Partido Popular, el Ejecutivo del PSOE rebaja en once puntos la inversión en Galicia con respecto a los últimos Presupuestos Generales aprobados en 2018”. Es lo que destacó ayer el diputado del PP en el Congreso Celso Delgado, encargado ayer de hacer valoración de las cuentas del Estado que, según subrayó también, reservan para Galicia la cifra más baja de los últimos quince años. Lamentó, así, que Galicia pase de percibir 936,7 millones a sólo 832,2.

“El Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa castigando a los gallegos con la menor inversión para nuestra autonomía de los últimos quince años”, insistió el parlamentario. que incidió en que los 832 millones que contemplan los PGE para 2021 representan el 7 % del total regionalizable, dos puntos menos del 9,2 % con el que contaba en las cuentas de 2018, aprobadas con el ministro Cristóbal Montoro.

“Se trata –dijo el diputado ourensano– de un presupuesto pensado para gustar a los partidos nacionalistas, cuyo voto necesita el Gobierno central”. Y respecto a la bonificación prevista en los peajes de la autopista, dijo que “los socialistas son expertos en buscar el voto de los nacionalistas en sus anteproyectos para después no ejecutar las partidas comprometidas. Queda demostrado que no podemos fiarnos ni del Partido Socialista en general ni del PSOE de Pedro Sánchez en particular en los referido a la AP-9”.