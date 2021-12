Transportistas gallegos van a la huelga del 20 al 22 de diciembre

SANTIAGO. EP. El sector del transporte de mercancías gallego ratifica que la situación les "obliga" a parar los próximos días 20, 21 y 22, cuando prevén que en torno al 95% de los 21.000 camiones gallegos de servicio público secunden la huelga. En una convocatoria en Santiago, el portavoz de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, ha interpretado como una "provocación" la actitud de la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya que había "10 medidas encima de la mesa con el ministro anterior que esta ministra vio y aparte de no atender ninguna apareció con una historia de que iba a sacar una subvención al gasóleo". Son 21.000 camiones en Galicia de servicio público y tanto esta como el resto de asociaciones del sector proponen "que paren" en las mencionadas jornadas. "Habrá alguno de cosas muy urgentes, farmacia y hospitales, que tendremos que dejarlos pasar (entrega a farmacia o al hospital, no lo que viene de laboratorio) y parará el 95% de la gente si nos hacen caso", ha avanzado este portavoz. En este sentido, ha constatado que tienen "dos problemas que no se van a solucionar fácil", uno con el Gobierno central "que por la pinta no tiene ganas de solucionarlo" y otro "con los cargadores que algunos se atreven a pedir baja en este momento" de incremento de los costes. "Esto nos obliga a parar", ha subrayado.