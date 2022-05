Trece cuestiones para Pedro Sánchez

primera acción. Viéndose ya como futuro presidente del Gobierno gallego, pues solo una hecatombe podría impedir su nombramiento (al tener todos los votos a favor de su partido, con mayoría absoluta en la Cámara), el candidato a la Xunta Alfonso Rueda aseguró que su primer paso al frente de Galicia será concertar una audiencia con el presidente de España, Pedro Sánchez, y remitirle por carta trece cuestiones de manera directa: ¿Por qué siguen sin permitirnos crear 64 nuevas plazas de formación para médicos de familia y sin crear la especialidad de medicina de urgencias y emergencias? ¿Por qué siguen sin aportar lo que les corresponde de los 210 millones de euros para la dependencia a Galicia? ¿Por qué siguen sin implicación sincera y suficiente con el Xacobeo a través de más fondos europeos? ¿Por qué sigue sin reconocernos como comunidad marinera por excelencia y no se hace la sede del Instituto Oceanográfico aquí? ¿Por qué a Lugo se le niega la alta velocidad? ¿Por qué no se apoya el corredor atlántico al mismo nivel que el mediterráneo? ¿Por qué no hay implicación en el pacto de Estado por Ferrol? ¿Por qué parece excluirse a la automoción gallega del Perte del vehículo eléctrico conectado? ¿Por qué se sigue penalizando a las herencias en vida? ECG