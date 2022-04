Tres abogados aplazan 15 días más el juicio del Alvia: será en octubre

El juicio por el siniestro de Angrois, previsto para el próximo 20 de septiembre –nueve años más tarde del trágico accidente del tren Alvia que se saldó con ochenta víctimas mortales en Santiago de Compostela– finalmente se celebrará el 5 de octubre, quince días después de lo estipulado en un primer momento, tras las alegaciones presentadas por tres abogados, que para esa fecha ya tienen otras vistas orales que habían sido programadas con anterioridad.

De estos letrados, uno representa a uno de los acusados, el director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando sucedieron los hechos, Andrés María Cortabitarte, que deberá responder sobre la evaluación de riesgos de la línea ferroviaria y la ausencia, si fuese el caso, de medidas que evitasen o mitigasen cualquier potencial error humano. Para él, Fiscalía pide cuatro años de prisión, los mismos que reclama para Francisco José Garzón Amo, el maquinista. En su caso, deberá justificar por qué razón no frenó el convoy antes de la curva de A Grandeira.

Respecto a los otros dos abogados que también solicitaron la suspensión y el cambio de señalamiento de algunas de las sesiones del calendario, propuesto el pasado 11 de abril por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, se trata de los letrados de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, la asociación que agrupa a la mayoría de víctimas y familiares de víctimas del accidente, y la aseguradora Allianz Seguros.

En este sentido, la magistrada explica en el auto que informa sobre la nueva fecha del juicio, contra el que no cabe presentar recurso, que, “pese a su complejidad”, el proceso judicial por el siniestro de Angrois “carece de preferencia sobre otros señalados con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Por tanto, según dice la jueza en la resolución, debe acceder a la petición de los tres letrados, “lo que obliga a retrasar el inicio del juicio al 5 de octubre y a rehacer el calendario, respetando, no obstante, la prueba a practicar en las distintas sesiones (con las supresiones por renuncia, sustituciones o ampliaciones de prueba acordadas) y las fechas respecto de las que las demás partes no han manifestado objeción”.

Asimismo, la magistrada fija el calendario de la vista oral, en la que está prevista la intervención de más de 700 testigos y peritos. El juicio, según dicho programa, comenzará el miércoles 5 de octubre, con la práctica de las pruebas relativas a la acción penal, las cuales se desarrollarán hasta el 3 de febrero, quedando reservados los días 7, 8, 9 y 10 de febrero para eventuales incidencias o la continuación de declaraciones que pudiesen quedar pendientes.

De esta forma, los testimonios relativos a las acciones civiles se iniciarán el 14 de febrero y se prolongarán hasta mediados de junio. Además, del 20 de junio, hasta su finalización, el juzgado compostelano ha reservado todos los martes, miércoles y jueves para la práctica de la documental, las conclusiones e informes.