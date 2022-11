Tres arrestos en Vigo esta fin de semana por violencia de xénero

Vigo. Tres homes foron detidos durante esta fin de semana en Vigo por episodios de violencia machista exercidos contra as súas parellas.

Segundo informou a Policía Local onte, o primeiro arrestro produciuse na tarde do venres nunha vivenda da rúa Aragón, onde unha muller de 78 anos sufriu unha agresión por parte do seu marido, de 72 anos de idade e natural de Lugo. Á chegada dos axentes, a vítima atopábase no rellano do edificio após fuxir do seu marido, que, segundo a policía, non negou os feitos.

Un día máis tarde, outro home, de 41 anos e de orixe brasileira, foi arrestado despois de que unha muller denunciase ser golpeada na cara por el.Os feitos tiveron lugar ás 19:40 horas nunha vivenda da rúa Conde Torrecedeira, onde acudiu unha patrulla da Policía Local.A vítima presentaba un forte impacto na cara e foi derivada ao hospital`para recibir tratamento.

A última das detencións produciuse na mañá do domingo, cando a central de coordinación recibiu unha chamada na que se pedía axuda para unha muller que estaba a ser agredida por un home na confluencia da rúa Aguia coa avenida Alcalde Gregorio Espino. Á súa chegada ao lugar, os axentes atopáronse cunha muller chorando na rúa que aseguraba que un home, co que tivera unha relación e agora víase esporadicamente, a agarrara violentamente pola cara suxeitándolle as mandíbulas coas mans e lle rompera o teléfono móbil. O detido ten 44 anos e é veciño de Vigo. EP