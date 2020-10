Tres centenares de estudiantes de la USC desafían al covid-19 en 24 países

“Gustaríame quedarme en Galicia traballando, pero non podo pecharme as portas a saír fóra por esto”. Sergio es un vigués estudiante de Ciencias Políticas que decidió marcharse este curso a la República Checa, donde cursará durante 5 meses (todo el segundo cuatrimestre) sus estudios en la Universidade Metropolitana de Praga. “A verdade é que sempre quixen irme de Erasmus a Praga: é unha cidade que sempre me chamou a atención, polo que a miña decisión foi moi sinxela”, explica. En su caso, “si que é certo que a pandemia fixo que existisen dúbidas, sobre todo polo feito de que non vas a vivir a experiencia ao 100%, máis penso que aínda así merece a pena”.

Por lo que respecta a su plan de estudios, Sergio comenta que “é un pouco distinto que aquí, porque alí a universidade está máis enfocada ás relacións internacionais que á ciencia política, polo que as asignaturas van a ser distintas ás da miña facultade, pero tamén sei que me serán de utilidade”. Su objetivo es “coñecer cullturas diferentes e xente nova”. Antes de irse, y siendo precavido, se mantiene informado de la evolución del covid en ese país: “alí están ben dentro do que cabe, e aínda máis se o comparamos coa situación de aquí.

Sobre su futuro, aunque asegura que aún es pronto para determinarlo, “gustaríame acabar en algo que fose relacionado coa miña carreira, xa sexa como analista político, asesor...”. Para conseguirlo, Sergio sabe que tiene que abrirse puertas y explorar más allá de nuestro país, siendo el Erasmus una oportunidad para ello.