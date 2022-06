Tres de cada catro terreos carecen de xestión forestal

“O problema non é tanto se estamos plantando moito ou pouco eucalipto. O problema é: que estamos a facer coa terra?”, plantexa María do Mar Pérez, experta en Política Agraria na USC. Indica que a consulta da Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas permite ver como de 2003 a 2016 perdemos un pouco máis de 100.000 hectáreas de superficie agraria útil, mentres que, ao longo destes anos, a superficie forestal arborizada tense incrementado de xeito sostido. Dacordo cos datos de Medio Rural, en 2019 o forestal arborizado ocupaba 1.385.000 hectáreas.

Deste xeito, a pregunta pertinente é: que parte desta superficie se corresponde en realidade cunha producción forestal profesional? Tal e como apunta a profesora Pérez, “os datos non deixan lugar a dúbidas”, pois “só 305.000 hectáreas dispoñen dun instrumento de ordenación e de xestión forestal”. É dicir, “o 78 % da superficie forestada en Galiza carece desa ferramenta de xestión básica”.

E isto, segundo a experta, “é un problema económico, pero tamén de seguridade cidadá (na medida en que eleva o risco de incendios) e ambiental”. Sendo así, como é que os agricultores seguen apostando pola plantación de eucalipto? Será que resulta máis rendible? “Non”, asegura claramente a EL CORREO a profesora Pérez, que explica que “comparando a rendibilidade do uso agrario co forestal atoparémonos con que é menor neste último caso”.

Entón, que acontece? “A resposta está nos datos anteriores”, afirma, xa que, “na realidade, unha parte maioritaria desas masas forestais, moitas delas de eucaliptos (e noutros casos tamén doutras frondosas autóctonas) son en realidade unha forma encuberta de abandono”. “Non estamos a falar de plantacións profesionais: carecen de plans de ordenación forestal e de xestión”, indica, engadindo que “os propietarios non só asumen un custo de plantación moi baixo (nalgúns casos inexistente), senon que tampouco incurren en custes derivados da xestión forestal”.

A experta en política agraria da USC asegura ademais que, “no caso de que se produza un incendio, tampouco os propietarios teñen que facer fronte aos custes de extinción: estes os asumimos todos os galegos vía orzamentos”. Ademais, segundo precisa, “é importante lembrar que, en moitos casos, os propietarios nen sequera viven na zona: somos unha sociedade que reside maioritariamente en contextos urbanos, aproximadamente 2,7 millóns de galegos e case 1,7 millóns de propietarios de fincas rústicas!”. Case nada! Con esta estrutura de propiedade e en ausencia dunha auténtica política de ordenación territorial “as ineficiencias económicas e ambientais no uso da terra están servidas”, conclúe.

RECUPERAR OS USOS TRADICIONAIS. A experta fai fincapé na necesidade de recuperar os usos tradicionais da terra . E é que “a imaxe que todos temos na cabeza de Galiza como un territorio maioritariamente arborado non resposta en absoluto aos nosos usos tradicionais”, afirma Pérez, que recorda que, “antes de que se producira a modernización agraria e os fortes fluxos migratorios dos 60, a paisaxe galega non era forestal, senón agraria”. De feito, o que predominaban eran os usos agrarios do terreo dentro dunha lóxica que o xeógrafo Abel Bouhier definiu como un sistema de policultivo, gandeiría e monte (non entendido como uso madereiro, senón como un complemento imprescindible para o sostemento da produción agraria).

Os espazos de monte empregábanse de xeito maioritario para a produción de toxo (fundamentalmente para manter a fertilidade das terras de labor) e para obter unha colleita adicional de cereais (centeo, maioritariamente) a través das estivadas, entre outros usos. Obviamente o monte tamén producía madeira, puntualiza, mais a este uso adicábase unha parte minoritaria. E claro, en calqueira caso, non eran eucaliptos, senón frondosas autóctonas ou piñeiros.

Mais para a experta, a cuestión da terra vai máis aló de substituír especies forestais alóctonas por autóctonas, “é bastante máis complexo”. “O que temos que decidir como país é a que queremos adicar o territorio, solventando un problema pendente dende hai décadas: a ordenación de usos”, plantexa, xa que “tan irracional dende un punto de vista económico é forestar terra agraria como roturar terra de aptitude forestal”.

E, indo á práctica, o primeiro que debe ter claro un agricultor que desexe sacarlle rendemento ao seu terreo é que “necesitamos desintensificar a produción gandeira, porque somos moi dependentes da importación de insumos (especialmente alimentos para o gando) e isto fainos especialmente vulnerables nunha coxuntura como a actual, na que os gandeiros terán que asumir subas dos prezos”.

Así, lembra que apenas destinamos o 25 % do territorio a usos agrarios, e “non podemos permitirnos seguir perdendo terra agraria”. A partir de aí, habería que avanzar para ter produtores silvícolas profesionais. “A cuestión non é elixir unha ou dúas especies forestais, senón que a superficie destinada á produción de madeira estea xestionada de xeito profesional e con especies adaptadas ás características de cada zona”, sentenza.