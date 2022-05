Tres docentes da USC gañan bolsas Fulbright

Santiago. Os docentes da USC Carlos Ferrás Sexto, José Manuel Miranda López e Alberto Ruano Raviña veñen de gañan tres bolsas Fulbright que lles permitirán desenvolver estadías de investigación en Estados Unidos. Esta recoñecida convocatoria, altamente competitiva, enmárcase dentro do Programa de estadías de mobilidade de profesorado e persoal investigador español en centros estranxeiros do Ministerio de Universidades e en colaboración coa famosa Comisión Fulbright.

De entre todas as solicitudes, a comisión de avaliación seleccionou medio milleiro de candidaturas coa puntuación mínima esixida. Só 45 solicitantes obtiveron unha cualificación igual ou superior a 80 puntos no proceso de avaliación. Finalmente, as persoas seleccionadas foron convocados a unha entrevista con expertos e membros da Comisión para aclarar aspectos relativos ao contido científico-técnico do proxecto. ECG