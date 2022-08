UGT recuerda que cerca de 700.000 gallegos están en riesgo de exclusión

Con una inflación desbocada y sufriendo todavía las consecuencias de la guerra de Ucrania se complican las condiciones de vida de las familias gallegas. Según la tasa AROPE, un 25,2 % de la población gallega, 679.303 personas, están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, la cuarta parte de la población gallega está en situación de vulnerabilidad, así lo señala el sindicato UGT en un comunicado.

Esta tasa se deriva de un 10,2 % de las personas residentes en hogares que registran una baja intensidad de trabajo (202.638 personas) y del 20,2 % de la población que está en riesgo de pobreza (544.521 gallegos y gallegas). Sin olvidar al 6,2 % de la población gallega (167.130 personas) que está en una situación de carencia material y social severa.

Y, lejos de mejorar, la situación empeora en relación a años precedentes. Si bien es cierto que la tasa de riesgo de pobreza, del 20,2, bajó en relación a la de 2020, del 22,1%, hay que tener en cuenta que esta subió progresivamente desde el 2014, cuando era del 15,4%. El indicador de carencia material y social severa, del 6,2, sí subió en relación al 2020, y mucho, casi lo duplicó, ya que te eres era del 3,2. El porcentaje de personas que residen en hogares que padecen baja intensidad en el trabajo también subió, del 8,7 al 10,2.

Todo esto se explica según la relación de ingresos y gastos de los hogares gallegos. Es una fórmula sencilla que en las dos variables está fuertemente condicionada de manera negativa con una inflación que supera el 10% y con salarios que suben muy por debajo de este indicador, por lo que se prevé que a futuro los indicadores aún sean peores.

la renta de los gallegos Según la Encuesta de condiciones de vida del INE del año 2021, los gallegos y gallegas tienen una renta media por hogar de 27.698 euros, por debajo de los 30.552 del resto del Estado. Y una renta media por persona de 11.453 euros al año, también inferior a la media estatal que es de 12.269.

Una de las variables de la fórmula aún es más negativa para los hogares gallegos, por lo que el resultado final también va a ser más perjudicial, con una inflación que está complicando mucho el día a día de las familias debilitando su presupuesto, de hecho, casi uno de cada cinco trabajadores puede considerarse pobre, a pesar de tener empleo, el 18 % del total (dato estatal porque no existe a nivel de comunidades autónomas).

el 70,4 % de las pensiones son inferiores a los 1.000 euros Y esto se agrava aún más para aquellos que están en situación de desempleo, con una tasa de cobertura del 61,07 %. Pero es que de este total, 78.865, tan sólo el 43,8 % son prestaciones contributivas y el resto son prestaciones con cuantías mucho más limitadas, 39.386 subsidios y 4.965 RAI. También hay otro sector de la población, los pensionistas, que está sufriendo especialmente en la actual coyuntura. En Galicia el 70,4 % de las pensiones (540.537) son inferiores a los 1.000 euros al mes y este porcentaje sube hasta el 83,0 % en el caso de las mujeres. Además, 169.188 pensiones son inferiores a los 500 euros.

Suben los salarios un 3,79 % y los precios un 10,2 % Según indica UGT, las cuentas no cuadran. Ya que, a la vista de los datos, el empleo ya no es suficiente para garantizar una vida digna, UGT ve necesario subir los salarios conforme al coste de la vida, es decir, en la coyuntura actual resulta imprescindible que en los convenios se garanticen las cláusulas de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, ya que si hasta julio los salarios subieron en Galicia una media de un 3,79%, con una inflación cuya tasa interanual ya es del 10,8%, resulta evidente que las cuentas para los trabajadores y trabajadoras gallegas no cuadran. Aún teniendo en cuenta solo la inflación subyacente, esta es del 6,1 %, por encima también del crecimiento de los salarios.