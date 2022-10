Últimos días para solicitar ayudas para la manutención de la USC

··· En clave académica: “Estar matriculado/a no curso 2022-23 en estudos conducentes á obtención dun título oficial de grao ou mestrado en calquera centro da USC; Non estar en posesión ou en condición de posuír un título do mesmo ou superior

nivel ao dos estudos nos que se matricula para solicitar a axuda; Formalizar matrícula de, polo menos, 30 créditos.; Non poderá participar o alumnado que estea cursando nesta Universidade un programa de mobilidade entrante nacional ou internacional, así como o alumnado que na data de remate do prazo de solicitude se atope cursando un programa de mobilidade noutra universidade fóra de Galicia”.

··· En clave económica: “Poderá optar a esta axuda o alumnado cuxa Renda Persoal Dispoñible (RPD) sexa,

como máximo, de 9.000 euros”.