Un bebé nacido hoy vivirá 120 años y el sistema de pensiones debe adaptarse

La ‘pirámide poblacional’ ya no es una pirámide desde hace algún tiempo. Y eso, según la científica titular del CSIC, Dolores Puga, no es necesariamente malo, pues “para que se mantenga la forma piramidal significa que tienen que morir muchos niños desde su primer año”. “Ahora es una construcción más sana, en forma de torre, con una sociedad más compleja que la del pasado, no solo con más edad, sino también con más edades”, explica.

Hace 50 años la mitad de la población estaba por debajo de los 30 años y todo se repartía en niños, adultos y mayores. Ahora no. Según Puga, hay nuevas edades. “Nuestros abuelos no tenían adolescencia, a los 14 años empezaban a trabajar, y ahora la juventud cada vez es más larga, porque nunca ha habido tantos años de formación”, explica. Se trata de una población mucho más compleja, por lo que habrá que redefinir ese umbral de los 65 años para calificar a un anciano, “creado en 1919, en un contexto muy distinto”.

REDEFINIR LA EDAD DE JUBILACIÓN. Llegados a este punto, asumiendo que en el futuro cada vez las personas serán más longevas y, por tanto, el envejecimiento de la población no se reducirá, sino que tenderá a aumentar, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, explica que el sistema de bienestar deberá estar sostenido por este nuevo modelo. “El hecho de que vivamos más años exige readaptar la economía, organizar el trabajo, las pensiones, la sanidad... Sabiendo que al final solo lo podemos pagar nosotros, de forma colectiva, a través de impuestos, o privada, con seguros privados”, plantea el experto.

De este modo, no tiene duda de que una de las cosas que hay que modificar es, “sin duda, la duración de la vida laboral, subiendo la edad media de jubilación a medida que se gane en esperanza de vida, de manera que una parte de la vida que ganamos se dedique a seguir siendo productivos y contribuir a la sociedad”. Por supuesto, destaca que no todas las profesiones son iguales, y que no es lo mismo un albañil que un maestro, por ejemplo. Pero también incide en que “hay formas de compatibilizar trabajo y jubilación, que no siempre es blanco o negro”.

Lo que no deja lugar a dudas son los datos. De la Fuente apunta que hoy en día cada pensionista es sustentado por dos y medio/tres trabajadores, cifra que se reducirá en 2050 a la mitad, uno y poco. Así, habrá que “pensar en el número de años que se cotiza, cuántos puntos te dan por año cotizado, cuántos años necesitas trabajar para tener una pensión completa... Y adoptar fórmulas un poco más novedosas”.

SOCIEDAD PLURAL SIN MIEDO A ABRIRSE AL EXTERIOR. Por su parte, la vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Lourdes Bermejo, llama a seguir construyendo una “sociedad plural, abierta y que integre a esas personas que no viven en España y que necesitamos” para mantener el sistema del bienestar, pues recuerda que Galicia también “fue migrante”. En este sentido, llama a ver los modelos de otros países europeos que puedan adaptarse al nuestro.