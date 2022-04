Un congreso para cerrar heridas y relanzar al PP como alternativa

El PP celebra este viernes y sábado su XX Congreso Nacional, en el que Alberto Núñez Feijóo sustituirá como líder a Pablo Casado, forzado a dejar la presidencia tras su agrio enfrentamiento con la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que deja heridas profundas que el todavía presidente de la Xunta deberá cerrar. Con Sevilla como escenario y bajo el lema "Lo haremos bien", la necesaria unión del partido y el relanzamiento del PP como alternativa de Gobierno son algunas de las claves.

UNIDAD. Feijóo fue señalado como el único con capacidad para sacar a los de la gaviota del atolladero y llega al cónclave erigido en candidato único, con el respaldo de todo el partido, incluidos algunos de los que permanecieron con Casado hasta el final. Con 36.781 votos recibió un apoyo sin precedentes de las bases, aunque es la primera vez que se da voto directo a los afiliados cuando solo hay un candidato. En todo caso, en el PP son los compromisarios –3.099 electos y otros 439 natos, por razón de su cargo– quienes eligen al líder. Ocurrirá mañana sábado.

Se pretende además hacer borrón y cuenta nueva. El de Os Peares reiteró que en el PP no sobra nadie y Esteban González Pons, organizador del cónclave, tomó como inspiración el que culminó la refundación de Alianza Popular como PP en 1990, por ser un partido que "se renueva por adición, no expulsa a nadie y cuenta con todos". El objetivo es que queden “muchas fotos” de “unidad y pluralidad” y hacer, si no una refundación, sí un reinicio.

Este viernes tomarán la palabra los expresidentes Aznar y Rajoy, pero es la despedida de Casado el discurso que más expectación despierta. Elegido en 2018 en primarias, pidió a los suyos marcharse como llegó, en un congreso. Su equipo no hace adelantos de la que será su tercera despedida, tras la del Congreso y la de la Junta Directiva. No se sabe si será un adiós definitivo porque Casado, alejado de los medios, no reveló si mantendrá el escaño.

Clave será también la intervención de Ayuso, que compartirá mesa con los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Ceuta el viernes, con Feijóo como moderador. En este tiempo, la madrileña denunció una persecución en su contra y pidió “prescindir” de quienes estén involucrados, al tiempo que rechazó pactos con el PSOE y defendió como una “declaración de intenciones” el lapsus en el que afirmó que gobierna en coalición con Vox, pese a que lo hace en solitario.

Sobre su proyecto, Feijóo insiste en que no se basa en pactos con terceros, pero la división del centroderecha permanece como uno de sus retos. Remarcó que el PP puede volver a tener mayorías como las de Aznar o Rajoy, 11 millones de votos. Está por ver si lo logra. Por lo pronto, Vox ya consiguió retrasar la investidura de Mañueco y, si no hay giros de guión, cuando se convierta en el líder de la primera coalición de Gobierno entre ambos partidos Feijóo ya estará al frente de los populares. También está en el aire el posible acercamiento al PSOE con pactos de Estado.