Santiago. Hostelería de A Coruña llamó el martes a la movilización del sector ante la posibilidad de que este se quede fuera de las ayudas que baraja el Gobierno para aliviar la factura eléctrica de diversos negocios, solidarizándose también con los transportistas. De tal modo que el próximo lunes está previsto el cierre de establecimientos como señal de protesta.

“La subida del precio de la luz y del gas también nos afecta, en freidoras, en cocinas, en hornos... Nos está afectando tanto como a los otros sectores y vemos que puede haber paquetes de medidas para ayudar a la agricultura, al transporte y a la pesca y no queremos quedarnos fuera, porque somos un sector igualmente afectado, que también demanda la bajada de impuestos y una solución energética global para todas las empresas”, cuenta a EL CORREO el presidente de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete.

Mañana habrá una reunión entre las asociaciones de hostelería gallegas para poner sobre la mesa las reivindicaciones comunes y realizar peticiones de forma conjunta. En ella también se abordará el posible cierre de locales el lunes, pero no todos llegan a esa cita con la misma postura.

SANTIAGO SECUNDA LA HUELGA, PONTEVEDRA NO. Desde Hostelería Compostela, Thor Rodríguez, su presidente, explica a este periódico que “esta huelga es necesaria, pero también apoyaremos a todos los hosteleros que no quieran hacerla, porque sabemos que muchos no se pueden permitir cerrar sus negocios un día y perder la caja, aunque el motivo sea justo”.

Por ello, asegura que “estamos de acuerdo con las reivindicaciones que se están haciendo, porque es verdad que los suministros nos suben y están ahogando la recuperación de la hostelería”, pero “no podemos olvidar que hay gente que tiene compromisos y que este es un sector muy golpeado en el que la caja de un día de trabajo puede ser muy importante”.

Asegura que ya han llegado varias llamadas de asociados interesados en conocer más sobre esta huelga, y la respuesta por parte de Hostelería Compostela siempre fue la misma: “Debe ser un cierre por convicción, y si no pueden hacerlo, no pasa nada”. Rodríguez explica que las cosas están muy mal en los establecimientos, que ahora mismo “han duplicado los precios del coste de las energías; y en la Zona Vieja de la ciudad no hay gas natural, se trabaja con butano, algo que parece un artículo de lujo”.

Por parte de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros negó tajantemente que los negocios de la provincia de Pontevedra vayan a sumarse al parón. “Pontevedra no va a cerrar, desde luego, y menos coincidiendo con la Reconquista, no lo hicimos durante la pandemia y ahora no podemos permitirnos cerrar un día, y menos para apoyar a otro sector”, aseguró a EL CORREO. Eso sí, se solidarizó con las reinvindicaciones de los transportistas, pues “compartimos preocupaciones similares ante el incremento de los costes energéticos”.

Mientras tanto, por la parte de los sindicatos, CC OO ya ha empezado a advertir de que el parón se trata de un cierre patronal y que, por lo tanto, “no puede afectar a los derechos laborales” de los trabajadores. Á.P.