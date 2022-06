“Un dos obxectivos prioritarios é promover e facilitar o labor investigador do noso PDI”

Como afronta o cargo de decana da Facultade de Ciencias da USC?

Afronto o cargo con certa experiencia xa que fun vicedecana nos últimos tres anos, pero tamén con ilusión de contribuír á mellora dos títulos implantados na Facultade.

Cales son os retos principais para os vindeiros catro anos?

Aínda que hai moito traballo de xestión diaria que facer, os principais retos a afrontar nos próximos catro anos están relacionados coa docencia e as titulacións do centro e coa investigación. Por exemplo, con respecto ao grao en Bioquímica, recentemente implantado e cun ilusionante camiño por percorrer, é necesario promover a formalización de convenios con empresas para á realización de prácticas externas tanto curriculares como extracurriculares, que son moi demandadas polos estudantes. Tamén, e debido a que se trata dunha nova titulación, debemos aumentar e consolidar os programas de mobilidade e de intercambio con outras universidades.

Na actualidade impártense tres títulos de grao e un mestrado. Hai posibilidade de ampliar a oferta educativa cunha orientación tecnolóxica e agroalimentaria?.

Na actualidade impártense tres títulos de graos de tres áreas de coñecemento e unha titulación de mestrado. O grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais (da rama das Enxeñarías), o grao en Nutrición Humana e Dietética (da rama das Ciencias da Saúde) e o grao en Bioquímica (da rama das Ciencias), que se comenzou a impartir no curso 20/21, en plena pandemia. Ademais, poden cursarse estudos de formación complementaria a través do Mestado Universitario en Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias.

Esta oferta docente da Facultade de Ciencias podería verse complementada no futuro cunha nova titulación de mestrado en Bioquímica é así ofrecer unha formación de posgrado tanto aos alumnos de Bioquímica como a outros alumnos da rama das Ciencias. Neste momento, estamos analizando a posibilidade de implementalo coa idea de ter tempo de planificalo o mellor posible. Este programa de mestrado plantexaríase cun carácter multidisciplinar e orientado a formar profesionais especializados na utilización de metodoloxías basadas nun coñecemento científico avanzado e que poidan desempeñar a súa profesión en empresas dos sectores biotecnolóxico, da agroalimentación e medio ambiente. Polo tanto, una formación especializada e enmarcada dentro das liñas estratéxicas de carácter agroalimentario do campus Terra.

Como funciona o programa de grao aberto USC Enxeñarías? É moi demandado?

A Facultade de Ciencias participa no programa aberto USC Enxeñarías conxuntamente coa Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo e que oferta unicamente dez prazas. Este curso presenta como novidade que integra catro graos (Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Forestal e do Medio Natural, de Procesos Químicos Industriais e Civil) e que permite que o estudante coñeza os aspectos básicos de cada disciplina durante o primeiro ano (simplificouse de 90 a 60 ECTS) e despois, pode seguir o itinerario académico que prefire. É una opción novidosa na que o alumno conta co asesoramento dun titor académico e que agora, con estes cambios, permite maior flexibilidade.

En referencia á actividade investigadora, en que punto se atopa a Facultade?

Un dos meus obxectivos prioritarios é promover e facilitar o labor investigador do noso persoal docente e investigador así como difundir os resultados relevantes de investigación, contando neste caso, co impulso que se lle quere dar desde o campus Terra.

É necesario dar visibilidade á actividade investigadora de calidade que desenvolven os profesores/ as do centro así como estreitar relacións con outros centros de investigación, empresas, institucións, facultades e outros grupos de investigación da nosa universidade co obxecto de manter mecanismos de colaboración a favor do labor investigador.

Que se podería facer para lograr un relevo xeracional do persoal docente e investigador?

Como decana dun centro non é algo que esté na miña man pero penso que si é unha prioridade para a Universidade de Santiago de Compostela atallar o necesario relevo xeracional no profesorado. Existe unha clara necesidade de renovación e , sobre todo, de estabilización do persoal docente e investigador. Avanzouse coa creación de novas prazas para profesor axudante doutor e confiamos que nun futuro próximo se incorporará e estabilizará máis persoal que palíe as baixas do profesorado, que é particularmente preocupante nalgunhas áreas de coñecemento.

Sobre as infraestructuras. Haberá melloras?

Si, de feito na Facultade de Ciencias disponse dunhos novos laboratorios que están a punto de ser dotados completamente en canto a mobiliario e equipamento para mellorar a calidade da docencia dos títulos do centro, especialmente, Bioquímica, que está dando os seus primeiros pasos. Ademais, unha vez que rematou a remodelación das novas aulas, podemos afirmar que contamos coas instalacións axeitadas e dignas para acomodar a todas estas titulacións e ao seu alumnado. A nova aula de informática, xunto coa nova adquisición e renovación de material informático completará unhas instalacións polas que todos nos sentimos plenamente satisfeitos, tanto desde un punto de vista docente como investigador. Todas estas accións fan posible que a facultade avance nas súas melloras de infraestrutura e equipamentos máis rápido que nunca.

O alumnado que remata os estudos atopa traballo con facilidade?

A Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais é unha titulación de longo percorrido nesta Facultade. Trátase dun profesionalizante cunha altísima tasa de empregabilidade. Por outra banda, o Grao en Nutrición Humana e Dietética, é titulación xa perfectamente consolidada tanto na USC como na sociedade, que demanda cada vez máis este tipo de profesionais. É moi importante saber que se trata de títulos habilitantes para exercer a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial e Dietista-Nutricionista.

É a Facultade un referente en canto a atracción de alumnado internacional?

Neste momento, é posiblemente debido tamén a pandemia, non temos números moi altos de alumnado extranxeiro. A nosa idea é a de potenciar a internacionalización na oferta docente e investigadora, aproveitando o impulso que se lle quere dar a mellora da internacionalización desde o Campus Terra. Para iso, é imprescindible formar parte de redes estratéxicas, plataformas e asociacións europeas.

Que lle gustaría poder dicir que conseguiu cando finalice a súa etapa como decana?

Gustaríame afirmar que se levaron a cabo todos os propósitos iniciais, coa satisfacción da tarefa cumprida, e rematar dentro de catro anos con máis amigos que os que tiña ao entrar como decana.