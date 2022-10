Un estudo alerta dun incremento do 70% dos delitos de odio

Os delitos de odio están aumentando en Galicia, segundo vén de constatar un estudo elaborado pola Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual ALAS A Coruña, con 82 casos en 2021, un 70,83% máis en relación ao ano anterior, e deles 58 “que poden ser considerados como agresións cara á comunidade LGTBI galega”.

Dos catro estudos que ten realizado ALAS A Coruña, o deste ano pasado é o que máis delitos de odio reflicte, amosando unha preocupante tendencia en aumento deste tipo de agresión. No 2018 a asociación recollía no informe un total de 33 crimenes, nun 42% dos casos de violencia verbal e e nun 27% tanto verbal como física. Asemade, no ano seguinte (2019), o anterior á pandemia, constatáronse 40 delitos que afectaron a 42 persoas.

No 2020, este número aumentou en 6 persoas afectadas, isto é, 48 vítimas destes delitos, e neste derradeiro informe, contabilízanse 82, dos que 41 foron na Coruña,

Con todo, segundo os autores do estudo e en relación á comunidade LGTBI, non é que na cidade herculina haxa “máis LGTBIfobia, senón que a xente anímase máis a denunciar”.

Así o manifestou Pablo Zas, un dos autores do informe 2021 do Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, publicado baixo o título ‘Sacando as cores’. Fíxoo na presentación do documento no consistorio coruñés coa presenza tamén da concelleira de Benestar Social, Yoya Neira.

Servizo de axuda psicolóxica. Zas explicou que a poboación que maior uso fai do servizo do observatorio ten “entre 15 e 34 anos” e unha das demandas que máis se repiten nestas idades é o acceso a gabinetes de psicoloxía “que lles axuden no seu día a día”, explicou.

“O aumento de público é notable e consecuentemente tamén aumentan as denuncias”, puntualizou sobre os casos contabilizados. “Ata que estes datos non se comecen a estabilizar non se poderá facer unha análise de se aumenta ou diminúe”.

Neste sentido, Neira destacou a importancia da “visilibización” dos delitos e que “cada vez sexa menos difícil ou máis fácil” dar o paso de denunciar este tipo de condutas.

Maior número de consultas. Este cuarto informe reflicte que en 2021 este servizo ofrecido por Ás Coruña realizou 354 atencións a 201 persoas diferentes de 15 nacionalidades distintas. Estas cifras levan un incremento dun 40% nas atencións e dun 76% no número de usuarios respecto ao ano anterior.

En canto aos incidentes de odio, o informe sinala que o principal escenario foi a vía pública (43), seguida de moi lonxe, apunta, polo ámbito doméstico (13).