Un futuro para los refugiados en Galicia con Ecos do Sur

La crisis humanitaria que se está viviendo en Afganistán, con el regreso de los talibanes al poder, deja imágenes terribles de represión y miedo entre la población, pero también algunas para la esperanza. Es el caso de los aviones fletados por el Gobierno central, en los que cientos de personas viajaron a España como refugiados, huyendo del régimen talibán y esperando un futuro mejor lejos de la violencia y la intolerancia de su país. Más de 2.000 personas fueron evacuadas hacia España en los últimos días.

Pero este no es el único país desde el que parten personas, huyendo por diversos motivos. Como es el caso de Senegal, Mali y Colombia.

La ONG Ecos do Sur, como organización federada a través de la Red Acoge, acaba de hacer público que comenzó a desarrollar en la provincia de A Coruña un programa para atender a personas beneficiarias del Sistema Nacional de Acogida e Integración a Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional.

Centro de protección internacional para 18 personas En concreto, la entidad gestiona un Centro de Protección Internacional: una vivienda con 18 plazas en la que se proporcionan prestaciones básicas a los refugiados.

El programa que desarrollan, además, contempla itinerarios personalizados, ajustados a las necesidades de cada persona para garantizar su plena inclusión en el país de acogida, fomentando la adquisición de su autonomía. Para ello, se crearon un equipo de trabajo multidisciplinar para responder a estas necesidades. Está compuesto por una asesora jurídica, una psicóloga, una docente de español, dos educadores sociales, una orientadora laboral, un auxiliar administrativo y dos integradores.

Estos integradores, que en la actualidad ejercen como mediadores para facilitar la comunicación y la adaptación en la sociedad de acogida, vivieron en primera persona un proceso migratorio – una de ellas como refugiado–, y que ahora ejercen como mediadores facilitando la comunicación y acomodación en la sociedad de acogida.

Recursos El Centro de Protección Internacional Red Acoge-Ecos do Sur es un dispositivo que proporciona los recursos básicos a personas que se vieron obligadas a huir de sus países, por los distintos motivos que se contemplan en la Convención de Ginebra, y cuya trayectoria les condujo a solicitar protección internacional en España.

Por el momento, pasaron por estas instalaciones 16 personas procedentes de Senegal, Mali, Colombia y Afganistán. En su mayoría jóvenes pero que ya acumulan vivencias muy diversas, amenazadas por diferentes formas de violencia: del extractivismo, de las FARC, del yihadismo o de los talibanes.

se incrementa el número de desplazados forzosos Ecos do Sur explica que las personas que solicitan Protección Internacional lo hacen porque su país no quiere o no puede garantizar su seguridad personal. Mientras que el número de migrantes en el mundo se mantiene estable en los últimos años, se está incrementando el de las personas desplazadas forzosas. Es decir, que lo hacen empujadas por situaciones de violencia, conflictos bélicos o persecuciones por su ideología, identidad u orientación sexual, religión o etnia, entre otros.

78 personas en un año, 44 de ellas mujeres En el último año –desde agosto de 2020 hasta ahora mismo– Ecos do Sur ha prestado apoyo a 78 personas a quienes se les había concedido permiso como solicitantes de asilo. De ellos, 44 son mujeres, 32 son hombres y dos de género no binario. Los países de origen de estas personas son Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Afganistán, Mali, Marruecos, Cuba, Gambia, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Senegal, y Ucrania.

Corredores humanitarios Desde Red Acoge a nivel estatal, durante la última semana se acogió a más de 110 personas evacuadas de Afganistán, a través del Programa del Sistema Nacional de Acogida e Integración a Personas Solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional en colaboración con el Ministerio. Ecos do Sur es una de las organizaciones que participa en este programa.

“Continúa siendo necesaria la puesta en marcha de corredores humanitarios que faciliten la llegada y acogida de quienes se ven obligados a huir, y que se mantenga un compromiso firme para proteger y respaldar el derecho de asilo de todas las víctimas de violencia o persecución”, remata la entidad en una nota de prensa.