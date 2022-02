Un gallego cobra de media en cualquier sector lo que dos mujeres en hostelería

Es una vergüenza. Aún a día de hoy existen empresarios en multitud de sectores, pero son legión en la hostelería, capaces de asegurar que “si cumplen la ley son incapaces de tener su negocio abierto”, denunciaba Lucía Trenor, brava secretaria xeral de CCOO-Servizos, quien ante esta afirmación era lapidaria: “Hay que meterse ya en la cabeza que si yo necesito explotar a otros seres humanos para que mi empresa funcione no puedo tener una empresa”. Brutal, pero real, y no sólo aplicable a bares, restaurantes o hoteles y residencias.

Junto a la secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez, y el secretario de Acción Sindical de CCOO-Servizos, Juan Zas, pusieron en marcha la campaña ‘Abonda de precariedade na hostalería: patronal, pagade máis’, con la que pretenden aprovechar el impulso de la reforma laboral, tras su aprobación in extremis, para que el sector se ponga las pilas y elimine las malas prácticas, que afectan “de maneira especial ás mulleres”. Según la líder del sindicato, “non hai escusas para reducir as taxas de traballo temporal, a contratación a tempo parcial ou horas extras non remuneradas”, avisando a las empresas de que “traballar gratis é escravitude”.

Con el turismo como sector al alza, y más en una comunidad que no sufrió como otras zonas de España la desaparición de los visitantes del exterior. Subieron, muy mucho, los del resto de España, que sabían bien aquello del Galicia Calidade... seguridade y sanidade. Y es que la hostelaría recuperó practicamente los niveles de actividad previos a la pandemia, aunque lejos, muy lejos todavía, del dato de empleo de aquel precovid 2019.

Entonces estaban ocupados, tomando como referencia el cierre del cuarto trimestre, 77.187 personas en la comunidad en el sector hostelero. Un ejercicio después, contagiado por la covid, se despeñó a 66.257 ocupados, para recuperarse menos de un millar, con 67.145, al cierre de 2021. De este total, 27.810 hombres y 39.335 mujeres, las más afectadas, por tanto.

“Falta por recuperar o mesmo volume de emprego”, señalaron, y responsabilizan al uso abusivo de los contratos temporales y a tiempo parcial, así como la prórroga de las jornadas laborales. Actualmente, el 45 % de contratos del sector son temporales y el 29 % trabaja a tiempo parcial, que está muy por encima del 25 y 16 % del resto de sectores, respectivamente.

Una precariedad y bajos salarios que tienen, para los sindicatos, rostro de mujer. Porque “un home en calquera sector –de media– cobra o que dúas mulleres na hostalaría”, denunciaron.

Por eso, justo un día después de la rocambolesca aprobación de la reforma laboral pactada en el dialogo o social, por CEOE, UGT y CCOO, Amelia Pérez apuntaba que “este sector é un exemplo da precariedade que esta reforma vai corrixir”, pues “non podemos consentir que se minusvalore un sector tan importante como é a hostalaría”. Sobre las críticas al texto aprobado, la lider sindicalista aseguró que “a realidade vai colocar a cada un no seu sitio”, en especial “a aqueles partidos que se din de esquerdas e votaron en contra”. ¿Y a la patronal hostelera? le reclamaron cambiar el chip.

Sin embargo, Cheché Real, presidente de Hostelería en Galicia, respondía desde la CadenaSer en Galicia que “non hai nin máis nin menos precariedade que en outros sectores”. Sobre la reforma laboral, alegó que no tienen el mismo volumen de empleo a lo largo del año, repleto de eventos (bodas, banquetes, comuniones, bautizos) que son extras y obligan a contratar por horas, no fijos.

Coincide con CCOO en la apuesta por los certificados de profesionalidad, pues si se algo adolecen es de la falta de trabajadores cualificados.