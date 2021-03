Un incendio obrigar a parar a producción na fábrica de Stellantis Vigo (PSA)

VIGO. Efectivos de Bombeiros de Vigo desprazáronse ata a fábrica de Stellantis en Vigo (antes PSA Peugeot Citroën) para traballar na extinción dun lume declarado na nave de pintura -Nave P-, aínda que non hai que lamentar danos persoais.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Bombeiros, a chamada recibiuse pouco despois das 13.00 horas deste venres. Ata o lugar desprazáronse un vehículo de Bombeiros do parque de Balaídos e outro de Teis. O lume obrigou a parar a fabricación de coches na factoría de Balaídos, xusto un día despois de que a firma anunciase que ía negociar un ERTE de sesenta días, a aplicar ata finais de ano e que pode afectar a 3.749 traballadores, prácticamente a meteade do cadro de persoal.

Fontes da empresa indicaron que os sistemas de evacuación e de extinción da propia factoría “funcionaron correctamente”. Aínda así, solicitouse a axuda dos Bombeiros de Vigo, que acudiron con dúas dotacións para reforzar os labores de extinción do lume.

O incendio, de pequenas dimensións, produciuse na nave de pinturas -Nave P- por causas aínda descoñecidas. No interior do recinto atopábanse unhas 300 persoas, que foron evacuadas, non habendo que lamentar danos persoais.

Este suceso supuxo parar a produción para avaliar os danos e investigar o ocorrido. Está previsto que a actividade se reactive en canto haxa “total seguridade” para todos os traballadores.

Na actualidade a factoría xa tiña suspendida a produción no sistema M1, que monta o Peugeot 2008, o Citroën C-Elysée e o Peugeot 301, debido á persistencia dos problemas de subministración derivados da chamada crise dos semiconductores (microchips).