Un longo camiño por percorrer para acadar a igualdade de xénero

Con motivo do Día Internacional da Muller, a Xunta nunha declaración institucional reitera un ano máis “o seu firme compromiso na visibilización da muller en todas as esferas da sociedade” así como recoñecer “o seu liderado e contribución para acadar un mundo máis igualitario”.

Nun ano tan complicado, no que a crise sanitaria da covid-19 está poñendo a proba a toda a poboación mundial, o Executivo autonómico pon en valor que “as mulleres galegas están a desempeñar un papel crucial” achegando “o seu talento, traballo e liderado en sectores clave” nos ámbitos sanitario, científico e educativo, servizos sociais e ámbito asistencial, alimentación e transporte, e asumen decisións “en postos de responsabilidade” e seguen “a coidar de moitos dos nosos nenos, nenas e maiores”.

Non obstante –engade a Xunta– a crise sanitaria tamén “puxo de manifesto moitas das desigualdades que aínda persisten e nas que traballaremos día a día con énfase para conseguir superalas”. Afirma que “é preciso rematar coa fenda salarial e a discriminación da muller no mundo laboral, racionalizar horarios e fomentar o teletraballo para mellorar a conciliación e acadar un reparto equilibrado das tarefas domésticas aumentando a corresponsabilidade dos homes”, e o Goberno galego é consciente de que “queda aínda un longo camiño por percorrer”,

A declaración remata dicindo “alto e claro NON á violencia de xénero”. “Conseguir a igualdade, superar os estereotipos de xénero, corrixir a desigual distribución dos roles na sociedade e eliminar os obstáculos” son obxectivos e prioridades do Goberno galego, que requiren do “compromiso e implicación de toda a sociedade”,conclúe.