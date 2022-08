Un operario resulta herido tras caerle un pino encima

Pueblo. Un operario resultó herido tras caerle un pino encima mientras trabajaba, en el municipio coruñés de A Capela. Según el 112 Galicia, sobre las 11,45 horas un particular se ponía en contacto con la central de emergencias para informar de este suceso. Con todo, la persona que dio el aviso no se encontraba en esos momentos con el herido. Así, fue un compañero de trabajo el que facilitó a los servicios de emergencia el número de teléfono del accidentado para tratar de localizar el punto exacto en el que se encontraba. Finalmente, fue otro particular quien compartió la localización exacta del herido, que fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. ecg