Un prezo eléctrico "competitivo", "única solución para Alcoa e Alu Ibérica" segundo Conde

O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, pediu ao Goberno central que estableza un prezo eléctrico "competitivo", "a única solución á situación de Alcoa e Alu Ibérica", para Conde.

Así se expresou o vicepresidente económico este domingo na Coruña, onde Conde asistiu á inauguración da 37 edición da Feira Mostrart.

"A solución única e real para manter os postos de traballo, pasa por un prezo eléctrico estable e competitivo, polo que levamos dous anos esperando. Así llo trasladamos á ministra de Industria, Reyes Maroto, na súa visita do pasado venres, que serviu para trasladarnos intencións pero non compromisos", explicou Francisco Conde, que instou ao Executivo central a que asuma o liderado que lle corresponde.

Respecto da situación de Alcoa, o conselleiro de Economía lamentou que "tanto Goberno como Alcoa" sigan trasladando "declaracións de intencións", cando o que necesitan os traballadores, e toda Galicia, é "un compromiso efectivo das dúas partes".

Ese compromiso, concretou o representante da Xunta, debe traducirse, por parte de Alcoa, facilitando un proceso de venda "real" e, por parte do Goberno, co cumprimento do seu compromiso de establecer un prezo eléctrico competitivo.

"Demóstrase por parte non só de Alcoa, senón dos compradores que queren adquirir a planta, que os prezos eléctricos son a principal limitación para proceder á venda da planta", asegurou Conde.

"Non parece razoable trasladar a venda da planta a xaneiro de 2023 cando temos catro compradores. A operación debería concretarse de forma inmediata", comentou o vicepresidente sobre a proposta da empresa ao Goberno central pola que se compromete a non executar o ERE presentado na fundición até, como moi cedo, o 31 de xullo de 2022.

ALU IBÉRICA

En canto á situación da planta de Alu Ibérica na Coruña, Francisco Conde insistiu en que a solución "mercantil" pasa por prezos eléctricos competitivos, de igual forma que para Alcoa.

"Desde o punto de vista xudicial, será o novo administrador o que marque os tempos. A xustiza está a actuar con contundencia e debemos respectar os seus tempos e decisións", apuntou o titular de Economía sobre a chegada do novo administrador xudicial, o avogado galego Ramón Xoga Costa, que se fará cargo da situación este luns.

A CORUÑA. EUROPA PRESS