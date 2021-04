Un profeta muy disputado

A veces tenemos la idea equivocada de que hasta hace muy poco casi nadie viajaba y que la gente nacía, vivía y acaba por yacer en las pequeñas tierras y pueblos en los que había llegado al mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo grandes desplazamientos de poblaciones, grandes migraciones, invasiones y procesos de colonización y asentamientos en nuevas tierras. En paralelo también existieron los grandes y pequeños viajeros, motivados por razones religiosas, comerciales y políticas. Y muchos de esos viajeros escribieron libros que eran primero leídos en voz alta, y posteriormente, reimpresos una y otra vez, como fue el caso del libro de Marco Polo.

Dentro del grupo de los viajeros impulsados por motivos religiosos tenemos al grupo de mujeres y hombres que llevaron a cabo viajes a larga distancia para poder confirmar con sus hallazgos sobre el terreno sus creencias religiosas, gracias al descubrimiento de reliquias, fuesen estas restos humanos o materiales, de los grandes fundadores de religiones y personajes sagrados del pasado.

En todos los ámbitos de la vida es casi imposible encontrar algo si no estamos buscando nada, pues en ese caso no prestaremos la más mínima atención. Pero también se puede dar el caso contrario, y es que vayamos a buscar algo que deseamos fervientemente encontrar, guiados por un libro que utilizamos como guía de viajes. Ese tipo de viajeros que iban buscando lo que deseaban fervientemente encontrar ya existieron en la Antigüedad, y ellos fueron los creadores no solo de la literatura de viajes, sino también de la propia geografía y de la etnografía griega y romana.

El historiador griego Heródoto recorrió en el siglo V el Imperio persa y nos brindó las descripciones de Egipto, Babilonia y Persia, de sus monumentos, sus costumbres y su historia, que son en la actualidad instrumentos esenciales para la investigación. Lo mismo hicieron más tarde marinos y navegantes, como Escilax, y periegetas o caminantes, como el griego Pausanias, que recorrió a pie toda Grecia, describiendo con minuciosidad sus templos, estatuas y monumentos, creando la primera guía arqueológica e histórico-artística conocida; una guía que sirvió desde el siglo II hasta ahora a curiosos y arqueólogos deseosos de estudiar el pasado helénico.

Pero hay también un tipo especial de viajeras y viajeros que con los textos sagrados en la mano fueron buscando los restos que confirmasen sus creencias, quizás porque pensaban que las creencias deben poder tocarse con la mano. Su modo de proceder podría ser el siguiente. Supongamos que quiero demostrar que el Diluvio de Noé fue un hecho geológico universal, y que la Biblia, que no es un libro de geología, tenía razón. Si cruzo los Alpes veré que en ellos hay restos fosilizados de espinas de peces, lo que interpretaré diciendo que debieron estar bajo el mar, cosa imposible si no hubiese habido un diluvio universal. Podría ser, pero en realidad lo que ocurrió fue lo contrario: no fue el mar el que se elevó sobre los Alpes, sino los Alpes los que se elevaron sobre la tierra en un gigantesco plegamiento. Pero eso solo se sabe desde hace relativamente poco: en la Edad Media o Moderna esas huellas del diluvio habrían sido evidentes.

Fue siguiendo ese proceder como Helena Augusta, la madre del emperador Constantino, viajó a Palestina para encontrar las huellas de Jesús y su Pasión. Estaba claro que no podía hallar su cuerpo, pues según su fe habría subido íntegro al cielo, ni tampoco el de su madre María, a la que le habría ocurrido lo mismo, pero sí que podría identificar los lugares de la Pasión, y en eso puso toda su ilusión y empeño. Un viaje similar hizo en el siglo IV Eteria, quien desde la Galia, según algunos filólogos, o desde Galicia, según otros, viajó a Palestina y Oriente Medio con los mismos propósitos dejando testimonio de ello en su relato de peregrinación.

Son muy conocidos los relatos cristianos, pero quisiera llamar la atención sobre el viaje de un compatriota, nacido en Tudela, que saliendo de su Navarra natal en el año 1165 o 1166, realizó un extraordinario viaje que duró hasta 1170, y del que dejó constancia en su Séfer-masaot, o libro de viajes, escrito en hebreo por el rabino Biniamin ben rabbí Yonah mi-Tudela, conocido como Benjamín de Tudela.

Benjamín hablaba castellano, árabe y escribía en hebreo, conociendo también el griego y el latín y en su aventura llevó a cabo el siguiente itinerario: Tudela, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Gerona, Narbona, Béziers, Montepellier, Lunel, Arlès, Marsella, Génova, Luca, Pisa, Roma, Capua, Nápoles, Salerno, Benevento, Malfi, Trani, Bríndisi, Tarento, Otranto, Corfú, Patras, Tebas, Salónica, Drama, Constantinopla, Gallipoli, Lesbos, Quíos, Samos, Rodas, Chipre, Antioquía, Beirut, Sidón, Tiro, Acre, Jaida, Jerusalén, Belén, Hebrón, Nablus, Damasco, Alepo, Jarán, Mosul, Bagdad, Basora, El Cairo, regresando a su hogar por centro Europa.

En cada ciudad visitada enumera la comunidad judía, con los nombres de sus rabinos, y describe también sus curiosidades. El número de familias es siempre muy reducido, unas docenas o unos cientos, excepto al llegar a Irak y Egipto. De Khuzestán, una ciudad muy importante por su comercio con la India, cuenta Benjamín una historia extraordinaria que merece ser conocida en la traducción del hebreo de José Ramón Magdalena Nom de Déu.

“Desde allí hay cuatro jornadas hasta Khuzestán, que es Elam, la gran ciudad. No toda ella está habitada, ya que en parte está en ruinas, en medio de las cuales se encuentra Susa, la capital que fue el palacio del rey Asuero. Allí había un edificio grande de tiempos antiguos. En su interior hay como unos siete mil judíos y catorce sinagogas; /74 delante de una sinagoga está el sepulcro de Daniel –la paz sea con él–. El río Karkhe divide la ciudad habiendo un puente entre las dos partes. Allí, en el lado donde habitan los judíos, está el sepulcro de Daniel. Allí están los zocos y en ellos la mercadería cuantiosa, y los judíos se enriquecían. Al otro lado del puente estaban los pobres, ya que no tenían ni zocos ni mercaderías, sino huertas y vergeles, hasta que sintieron envidia y dijeron. “Toda esta riqueza y honor no les viene sino debido a la benéfica influencia de profeta Daniel, que está enterrado cerca de ellos”. Pidieron enterrar a Daniel en su recinto y los otros no quisieron, y entrambos bandos se hicieron la guerra durante muchos días, no saliendo ni entrando nadie debido a la guerra que había entre ellos, hasta que menguó su animosidad y obrando sabiamente hicieron un compromiso entre ellos: tomar el féretro de Daniel un año de un lado y el otro año al otro lado. Así lo hicieron, enriqueciéndose éstos y aquellos, de ambas partes, hasta que un día vino allí Sanyar Sah, hijo del Sha, que reina sobre el reino de Persia, sobre cuarenta y cinco reyes, que están bajo su poder/ 75 y es SULTAN-AL-FURS-ALKABIR, en lengua árabe, es el rey desde la desembocadura del río Samara hasta la ciudad de Samarcanda; hasta el río Gozán y las ciudades de Tíbet, donde allí se encuentran, en sus bosques, los animales de donde se extrae el almizcle. Sus dominios tienen una extensión de cuatro meses de marcha.

Cuando vino allí el gran emperador Sanyar, rey de Persia, vio que los judíos, ismaelitas e incircuncisos, así como gran gentío de paisanos, trasladaban el féretro de Daniel de un lado al otro pasando el puente. Preguntó qué era aquello y le dieron cuenta de los hechos. Dijo: “No es correcto hacer tal desprecio del profeta Daniel, haced solamente lo que yo ordeno: medid el puente desde aquí y desde allá, por igual, tomad el féretro de Daniel y depositadlo dentro de otro féretro de cristal, y sea su féretro de madera en el interior de otro féretro de cristal; suspendedlo del puente con cadenas de hierro, y en el mismo sitio edificad una sinagoga para todos los que vienen; quien quiera entre en ella y rece, ya sea judío o arameo”. Y hasta este día está suspendido tal féretro en el puente./ 76 El rey ordenó no pescar en espacio de una milla río arriba y en una milla río abajo, por respeto a Daniel”.

Naturalmente, quienes creyeron tener el cuerpo del profeta Daniel obraron en consecuencia atribuyéndole al profeta su prosperidad. También por ello se enfrentaron en ese extraño conflicto de lindes que acabó sobre un puente. Saque cada cual la lección que quiera de esta casi fabulosa historia, cuyos litigantes protagonistas fallecieron hace ya muchos siglos en las tierras de la vieja Persia, soñando con las riquezas que les dispensaba el féretro de uno de los grandes profetas. Por eso pondremos fin a esta historia con las mismas palabras con las que nuestro rabino navarro acabó su relato: “Dios nos bendiga y se apiade de nosotros y de ellos. Terminado y completo”.