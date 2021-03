Un “regalo especial” que alegró a Feijóo el día del padre

sorpresa. En medio de la pandemia y del terremoto político que sacude España, el presidente de la Xunta –que en Galicia goza de más tranquilidad al disponer de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento–, encontró ayer un pequeño oasis durante su repaso diario a la prensa, entre la que a buen seguro se encontraba un ejemplar de EL CORREO GALLEGO. Un “regalo especial” de parte de su hijo Alberto con el que Núñez Feijóo celebró el 19 de marzo, festivo en la comunidad con motivo de San José y en el que también se festeja el día del padre.

El titular del Ejecutivo autonómico compartió el momento en su perfil de la red social Twitter con un texto acompañado de tres fotos en la que se puede ver el dibujo que le dedicó el pequeño, que recientemente cumplió cuatro años, además de una nota de felicitación firmada y con excelente caligrafía y una tercera en la que aparece abrazándole. El presidente gallego termina su mensaje deseando un feliz día a todos los padres.

“Sempre é un pracer atopar entre a prensa un regalo tan especial, máis aínda despois de tanto tempo no que as boas novas non abundan. Feliz Día a todos os pais”, es el texto íntegro del mandatario en Twitter. Ecg