Un sector en crise con varios frontes abertos

As consecuencias desta tendencia comezan por afectar á poboación local, que ve coma soben os prezos e “se queren mercar un terreo para ampliar o seu viñedo ou unha casa vella para facer unha adega normalmente xa non inician o proxecto”, lamenta Estévez.

Pero un dos maiores problemas e o fixamento poboacional e como se ve afectado pola adquisición de grandes terreos por parte de grupos empresariais de fóra. “A xente non ven a vivir aquí”, explica, xa que “é unha inversión empresarial”. Pero non só a nivel da s persoas propietarias, senón que tamén se reflicte na creación de postos de traballo. “Non son persoas das aldeas”, explica Estévez, “no caso da Ribeira Sacra ven a cuadrilla de Ourense pola mañá e marchan pola tarde”, o que se traduce en cartos que “non quedan nunca na zona”, conclúe.

Lembra Bernardo que manter á xente no rural é realmente “polo que había que loitar para que non haxa despoboamento, para que non haxa incendios, para que haxa alimentos de calidade da propia zona”.

Por isto, como viticultor, Estévez considera que a adquisición destes terreos debería estar vencellada á residencia no territorio. Sen “prohibir” a adquisición dos terreos, explica que limitar a concesión de “subvencións para facer adegas ou axudas de reestruturación” a cando existe unha vinculación do territorio axudaría ao problema. Deste xeito conseguiríase limitar que as empresas, ás que define “basicamente a día de hoxe” como “fondos de inversión”, vaian a certas zonas, lle quiten os recursos e “marchen cando xa non lles vale”.

Por iso piden medidas que poñan freo a este acaparamento de terras de viñedo por parte de grandes capitais de fóra, que segundo Isabel Villalba, Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego, está contextualizada nunha tendencia xeral ao acaparamento de terras agrícolas fomentado pola Xunta de Galicia nesta última década. Así o explicou no Congreso do Viño en Ribadabia, poñendo de exemplo a lei de recuperación de terras agrarias do 2021, o monocultivo do eucalipto ou a “invasión” eólica, entre outros.

“Precisamos defender a terra agrícola, e que aí quen se poda instalar sexan as veciñas e veciños”, concluíu, “e non grandes empresas ou capitais foráneos que non viven onde producen, que non teñen preocupación algunha polo coidado e calidade de vida dos territorios onde instalan os seus negocios.”

E é que segundo explica Estévez, esta tendencia “non vale para fixar a poboación no rural, para que a xente limpe os montes contra os incendios, para que haxa alimentos cerca das cidades galegas” e en definitiva, “para volver a unha economía circular, que é o que nos queda”, sentencia, “para poder mitigar un pouco a situación tan alarmante que se vai dar dentro de tres meses a máis tardar”.

“Isto estaba previsto para 2050”, explica, facendo referencia aos efectos do cambio climático que estamos a vivir este verán coas vagas de calor. Segundo a súa opinión, en dous meses hai zonas nas que a situación vai ser apocalíptica, “por así dicilo”, e “senón chove, nun mes ou mes e medio”. “Para a produción de alimentos a auga é algo esencial”, e se non hai auga vaise producir pouco, facendo que “só poidan mercar os que teñen máis cartos”.

E aínda que Estévez ten claro que “a xente das aldeas non o vai sufrir tanto” e son as grandes cidades as que van levar a peor parte, xa podemos ver eses efectos e consecuencias no sector vitícola. Un deles é o adiantamento das vendimias, que vemos acontecer en toda a península debido ás altas temperaturas e que semella que tamén están afectando aos viñedos galegos, empurrados pola sequía a comezar a colleita antes de tempo, ou a cantidade de produción, que se ve reducida polas malas condicións.

En definitiva, son varios os frontes abertos que apretan a este sector galego e que, tal e como evidencian dende o Sindicato Labrego Galego, serve como unha pequena mostra do que está a acontecer en xeral en toda a comunidade.