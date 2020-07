Un verano atípico en la carretera con más salidas de fin de semana

• Informe. El 90% de las incidencias solventadas por los seguros son fruto de averías en el motor, baterías descargadas, fallos en el sistema eléctrico, pinchazos y reventones de neumáticos. El 10% restante corresponde a los accidentes, dice un estudio del comparador acierto.com.

• Causa. Las averías están directamente relacionadas con la puesta a punto de nuestro vehículo. Y uno de cada 4 conductores admite que no revisa el suyo antes de salir de viaje, y dos de cada 5 españoles reconocen no pasar las revisiones estipuladas por el fabricante. Además casi el 60% no cambia sus neumáticos a tiempo.

• Antigüedad . El parque automovilístico se sitúa en una media de 12,4 años; los coches antiguos copan el 40% de accidentes y el riesgo es mayor a partir de los 10 años.