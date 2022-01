Una colisión múltiple en la Avenida de Madrid de Vigo provoca grandes retenciones en la entrada de la ciudad

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro coches provocó grandes retenciones en una de las principales entradas a la ciudad olívica en la tarde de este miércoles. Los servicios de emergencia tuvieron constancia de los hechos sobre las 16,20 horas, cuando el 112 Galicia recibió una llamada de un particular alertando de que se había producido un accidente en la Avenida de Madrid de Vigo, a la altura del semáforo del Seminario. Además, en la llamada el ciudadano indicaba también que posiblemente había una persona atrapada dentro de su vehículo, que no era capaz de salir. Con todo esto, el 112 avisó a los servicios sanitarios, a los Bomberos, a Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico. Fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que en uno de los vehículos se encontraba una persona que por sus dificultadas para moverse no era capaz de salir. Sin embargo, no fue necesario excarcelarla. EP