Una ejecutiva “para Galicia” que llegue a la Xunta, primer paso del nuevo PSdeG

El nuevo PSdeG liderado por Valentín González Formoso, ganador de las primarias que su formación celebró este sábado, buscará llegar a la Xunta de Galicia “por convicción coa xente” y no por “demolición” al Gobierno autonómico. Así lo remarcó ayer el recién estrenado secretario general de los socialistas gallegos, comentando tras ello que el primer paso para lograrlo (su prioridad en este momento) es formar “unha executiva que sexa representativa para a sociedade”. Aún sin rostro.

En una entrevista concedida a Radio Galega y recogida por EL CORREO GALLEGO, el también alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña apuntó que la relación de su grupo con el Gobierno que encabeza Núñez Feijóo será “construtiva” si bien en ella predominará la exigencia a falta de ser “conformistas”. “Seremos leais, seremos esixentes, seremos críticos”, señaló en este sentido, añadiendo que su aspiración “é gañar as eleccións autonómicas” dentro de tres años y que están convencidos de que “será así se os galegos e as galegas son capaces de empatizar con este novo modelo”.

Para conseguir alcanzar la Xunta de Galicia, en un camino en el que pondrán “por riba de todo” los intereses de la ciudadanía, ahora la mirada está puesta en formar “unha executiva que sexa representativa para a sociedade galega” y “do proxecto socialista en distintas áreas” que consideran “estratéxicas”.

Respecto a la directiva no dio más pistas, afirmando solo que será “integradora” y no “porque haxa que buscar unha fotografía de integración”, sino “básicamente” porque lo llevan “no ADN”. Cuestionado por si contará con miembros del equipo del Gonzalo Caballero, exdirigente ya de la formación socialista gallega, indicó que les gustaría que en cada área haya alguien “que fora referencia” e intentarán “contar con todo el mundo”.

Sobre si habló con el antiguo líder del PSdeG después de hacerse públicos los resultados de la votación interna, Formoso dijo haber charlado con Caballero, aunque poco tiempo. “Falei simplemente uns minutos despois da vitoria”, dijo sobre el “saludo cordial entre compañeiros”, para tras ello añadir que aún no tuvieron “oportunidade de falar”. “Falaremos largo e tendido nos próximos días”.

“COMODÍSIMO” EN PONTEVEDRA Y OURENSE. Con clara “satisfacción” por su triunfo y con muchísimas ganas de afrontar el “apaixonante” reto que supone llevar al PSdeG a la Xunta de Galicia, Formoso negó que haya una dicotomía norte-sur ante una votación que le ha favorecido en A Coruña y Lugo, pero que no fue buena en las otras dos provincias, donde se impuso a nivel electoral Caballero.

“É unha vitoria con holgura”, indicó Formoso, señalando que él no es de los que va a “oficializar” esa contrariedad entre regiones. “Síntome moi cómodo cando percorro Pontevedra, síntome comodísimo cando percorro Ourense”, comentó asimismo.

En cuanto a si considera difícil liderar su partido desde fuera del Parlamento de Galicia, destacó con tono optimista que la distancia le puede influir de la misma manera que le pudo condicionar a Pedro Sánchez cuando fue escogido secretario general en España. “Hoxe é o presidente do Goberno”, recordó al respecto.

“Creo que o Parlamento de Galicia supón unha sede de soberanía popular do pobo galego pero creo que a vida da xente non está no Parlamento de Galicia”, añadió además, puntualizando que “a xente pesca fóra do Parlamento, muxe as súas vacas fóra do Parlamento, corta a súa madeira fóra do Parlamento, ou investiga fóra do Parlamento”. “A nosa presenza ten que ser na sociedade, na rúa”.

sin ninguna cara por el momento. Sin tener claro tampoco si habrá un cambio de repartos de funciones dentro del PSdeG, dado que solo lleva unas horas dirigiendo la formación, Formoso no entró en si el diputado Luis Álvarez asumirá la portavocía parlamentaria. “Non estamos niso”, comentó. “Ese tipo de decisións serán posteriores”.

Sí se pronunció ante la posible vuelta del exsecretario general del PSdeG Xosé Ramón Gómez Besteiro, que dimitió de su cargo tras abrirse el caso Garañón, ahora ya archivado. “É un compañeiro que como Pepe Orozco, Paco Rodríguez ou outros doutras formacións sufriron unha persecución clara”, dijo, señalando que “non están pensando ningún deles, e menos Gómez Besteiro, nunha nova etapa política”. Por otro lado, sobre la conferencia política que planteó y que se realizará en diciembre para asentar las bases de su proyecto, Formoso dijo que el objetivo es que la población pueda ver que el PSdeG tiene “criterio nos asuntos do país”: unos temas que “neste país necesitan un debate público, construtivo

donde tanto o Goberno como a oposición sexamos quen de consensuar certos modelos que poidan facer que os potenciais de Galicia saian”.