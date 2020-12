Una galeusca sindical se opone a la fusión Caixabank-Bankia

As persoas e entidades abaixo asinantes opoñémonos rotundamente a esta fusión porque afasta a posibilidade dunha banca pública, diminúe a competencia ao aumentar a concentración bancaria, aumenta a inestabilidade do sistema financeiro, empeora as condicións para as persoas usuarias, destrúe emprego, reduce a obra social, diminúe o control social e as desconecta aínda máis dos seus territorios orixinarios.

A creación dun oligopolio bancario, similar ao eléctrico e ao carburantes, cunhas 2-3 empresas que controlen o mercado, é un feito que provoca, entre outros efectos negativos, comisións desorbitadas, empeoramento do crédito, e a perigosa chantaxe dunhas entidades “demasiado grandes para caer”.

Xa na pasada crise, a destrución das caixas de aforro cumpriu o vello e ansiado obxectivo da banca privada. As caixas recollían máis da metade dos aforros, invertían preferentemente nos seus territorios e dedicaban unha parte importante dos beneficios á obra social. Moitos deses territorios e Comunidades Autónomas perderon autonomía financeira para apoiar proxectos estratéxicos locais, etc.

A crise de 2008 orixinouse polas prácticas de risco do sector financeiro privado e o rescate foi a todo o sector, non, como falsamente se difunde, só ás Caixas.

Primeiro bancarizaron as Caixas, producindo erros que levaron a un rescate do que finalmente se beneficiou a banca privada, que as recibiu saneadas e regaladas. Noutros casos, foron obrigadas a saír a Bolsa con accións que en poucos anos perderon máis da metade de seu valor.

Este proxecto de fusión e outros que seguirán, profundan a negativa liña de concentración. Así, queda o Estado español como unha excepción en Europa, sen un sector público na banca. Os estados máis desenvolvidos, como Alemaña, Países Baixos, Francia, etc. manteñen arredor do 50 % do seu aforro en caixas de aforro, cooperativas de crédito e outras entidades públicas.

Necesítase unha banca pública a diferentes niveis que sirva de referencia no trato coa súa clientela e para minimizar a práctica habitual da actividade privada, coa busca de dividendos, que reducen a solvencia e que aumentan o risco de que as crises financeiras se fagan máis frecuentes e devastadoras. Mentres, destínanse remuneracións desmesuradas para a elite bancaria.

O conxunto do Estado e cada un dos seus territorios necesita que non se desvíe gran parte da inversión cara os mercados financeiros, abandonando a economía real do pequeno tecido produtivo.

Débese evitar a exclusión financeira das capas máis débiles da poboación, moderando os abusos sufridos polas persoas usuarias e cobrando comisións excesivas sobre contas bancarias sen retribución.

Denunciamos que nesta fusión non se defenderon os intereses do Estado. Pese a que este posúe o 61,8 % da propiedade de Bankia, abandonou dende o principio a súa obriga de actuar como unha banca pública. A perspectiva da súa venda e a súa negativa xestión facilitou baixos beneficios e unha forte baixada da cotización da acción, deixándoa nun 25,48 % da súa valoración real por activos e presenza no mercado. Utilizar ese único criterio agora é unha grave cesión pública do diñeiro de todos e todas.