Una investigación de la USC recibe el premio a la mejor tesis del mundo

Santiago. La investigación desarrollada por Víctor Santos Rosales, dentro del grupo I+D Farma de la Facultade de Farmacia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), fue escogida como la mejor tesis de doctorado del mundo. La international Society for the Advancement of Supercritical Fluids (ISASF) seleccionó este proyecto del joven investigador durante el congreso International Symposium on Supercritical Fluids, que se celebró en Montreal, Canadá.

La tesis de Santos Rosales fue considerada, de manera unánime, como la mejor del 2021 en el ámbito de los fluidos supercríticos.

Para recibir este galardón, la ISASF realizó una profunda investigación sobre aquellos trabajos que tuvieron el mayor impacto en el desarrollo del conocimiento y de las aplicaciones de la tecnología de los fluidos supercríticos.

Asimismo, el trabajo del joven investigador de la USC, ya fuera premiado por la Asociación de Expertos en Fluidos Comprimidos como la mejor tesis defendida entre los años 2020 y 2021.

La tesis, dirigida por los profesores Carlos A. García-González y Carmen Álvarez-Lorenzo y que lleva por título New strategies for the production of ready-to-implant bone scaffolds using supercritical fluid technology, aborda el desarrollo de estrategias avanzadas para el procesado de biomateriales para aplicaciones biomédicas, enfocándose principalmente, en la medicina regenerativa ósea.

Esta investigación, de carácter interdisciplinar, permitió el procesado en ausencia de disolventes de scaffolds óseos médicos empleando dióxido de carbono supercrítico como agente porógeno y plastificante. Además, Santos Rosales señaló que se desarrollaron “varias aproximaciones tecnológicas que permiten la producción de implantes nanoestructurados con porosidad modulable y altos rendimientos de incorporación de fármacos”.

Además, este trabajo cuenta con otra gran innovación. En este caso, se trata de la generación de conocimiento sobre la esterilización empleando CO2 supercrítico. De esta manera, se consigue “la esterilización de biomateriales, fármacos termolábiles y substancias sensibles preservando sus propiedades iniciales dentro del marco legislativo”, apuntó el premiado. I.C