Una vendimia récord en Galicia: uva abundante y en buen estado sanitario

Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas han dado una tregua al sector vitícola gallego y han permitido que la recogida de la uva se llevara a cabo con total tranquilidad. Aunque julio fue un mes muy malo con lluvias que amenazaron los cultivos, el resultado no es para nada desfavorable, todo lo contrario. A punto de poder cerrar por completo la campaña de la vendimia, ya se puede decir que el estado sanitario de los viñedos es bueno, así como que las cosechas han cumplido y se puede hablar de cantidad y calidad.

Galicia está ante una de sus mejores cosechas de vino de los últimostiempos superando los 72.000.000 de kilos de uva recogidos, a espera de los últimos y definitivos recuentos con aquellas bodegas que todavía no aun finalizado la vendimia.

Desde EL CORREO nos pusimos en contacto con los consellos reguladores de las cinco denominaciones de origen (DO) gallegas vitivinícolas para conocer el recuento provisional de kilos de uva recogidos, así como una valoración de los resultados.

Rías Baixas: cerca de los 44 millones de kilos de uva La vendimia en Rías Baixas está finalizada. “Estamos pendientes de los últimos cotejos pero estamos en los 43.700.000 kilos que es la mayor cosecha que hemos tenido”, contó Agustín Lago, director del Consejo Regulador de la DO Rías Baixas. De esta manera las perspectivas se han cumplido ya que la previsión apuntaba a cifras superiores a los 43 millones de kilos, una recogida superior a la de 2020.

La uva entró “muy sana y es de muy buena calidad”, afirma. El 96% de su producción es albariño. Son una denominación en la que predomina la uva blanca aunque también tienen tinta, que es lo último que se estuvo recogiendo estos días.

No fue un año excelente referente al tiempo meteorológico pero tampoco se quejan demasiado en esta DO. “Estamos en una zona con clima atlántico donde siempre tenemos episodios de lluvia pero la variedad de albariño es muy resistente. No fue un año de mucho calor y en ese sentido quizás tenemos un poco menos de grado que otros años pero tampoco le viene mal a nuestros vinos”, apuntó Agustín Lago.

Monterrei: aumento de la superficie de plantación Igual que para el inico de la vendimia, 6 de septiembre, la fecha de finalización la marca la última adega que recepciona la uva. Todo apunta a que la recogida terminará esta semana. “A día de hoxe superamos o número de kilos recollidos na DO. Xa estamos en 6.100.000 kilos, cosecha récord”, comentó el jueves a este medio Luis Miguel López, director técnico de la DO Monterrei.

Esto se debe a que aumentó su superficie de plantación siendo mayor el número de parcelas adscritas a la denominación de origen. “As notables demandas dos nosos viños xeran que as adegas recollan máis cantidade de uva”, añadió.

La estimación pre vendimia estaba en torno a los 5 millones y medio de kilos, que finalmente se superán. La variedad más retirada en blancas es el godello y en tintos el mencía.

“O tempo permitiu facer unha recollida selectiva das variedades. As condicións climáticas son as que son e cada ano son diferentes polo que hai que adaptarse a elas”, señaló.

Por suerte no tuvieron mayores incidentes con respecto a la existencia de plagas. Simplemente las fuertes lluvias aceleraron la recogida de la uva en algunas zonas. “Estamos en proceso de fermentación e esperamos que os viños que se obteñan nesta campaña sexan bos”, comentó.

ribeiro: parámetros de calidad excelentes La vendimia se puede decir que está practicamente terminada en la denomiación de origen Ribeiro. “O estado sanitario da uva é moi bo e os parámetros de calidade son excelentes”, contempló Juan Casares, presidente del consello regular de la DO Ribeiro.

La cantidad de uva provisional, teniendo en cuenta que después hay que comprobar cifras, está alrededor de los 9.900.000 kilos. “Nunca dou cifras de estimación pero si cheguei a comentar que ía ser semellante ao ano pasado, preto dos 9 millóns e medio”, apuntó.

En el mes de junio tenían expectativas de una cosecha “espectacular” pero las condiciones meteorológicas del verano hizo que tuvieran que rebajarlas. “As choivas no mes de xuño e xullo favoreceron un cadro de cultivo propicio para o ataque das enfermidades fúnxicas, sobre todo do mildiu. Ao non haber o sol e calor doutros anos iso retrasou a maduración dos vagos, e así a vendimia foi un pouco máis tardía en comparativa cos últimos anos”, explicó.

Las tareas de recogida de la uva se iniciaron en la mitad del mes de septiembre; “datas tradicionais do Ribeiro pero que nos últimos anos se adiantara a principios do mes”.

Ribeira Sacra: estado sanitario de la uva normal “Non rematou o periodo de vendimia porque non pecharon todas as bodegas pero si as últimas uvas que vaian entrar farano este fin de semana”, contó el presidente del consejo regulador de la DO Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez. “Foi un ano normal cun estado sanitario normal. Cando empeza o outono é habitual que haxa choivas, noites frías, aínda que estes anos atrás parecía que viña o verán en setembro ou outubro”, comenta.

Las previsiones apuntaban a los 6 millones de kilos, que es la media reciente de la DO. A falta de los últimos recuentos todo parece indiciar que no habrá mucha variación ya que en el último recuento la cantidad rondaba los 5.800.000. “Nós somos preferentemente tintos e a nosa variedade predilecta é a mencía, que é un 90 % do total. En brancos temos o 7 %, e a a variedade máis distinguida é a godello cun 80 % dentro dos brancos”, apuntó.

Las tareas de recogida de la uva comenzaron a finales de agosto. Cada bodega plantea unas fechas, que en su mayoría se siuaron entre el 15 y 25 de septiembre. “O inicio depende da situación da finca e da variedade. A xente fai unha viticultura para facer uns viños determinados”, sostuvo.

valdeorras: una vendimia más atlántica Todavía no se dio por finalizada la vendimia, pero lo que queda es un cuentagotas de unos 15.000 kilos diarios. “En estos días finalizaron la vendimia varias empresas. Ahora queda alguna que tiene viñedo a 700 metros de altura y tiene mayores dificultades o bien otras que están pendientes del tiempo”, apuntó Enrique Santiago Pérez , técnico del Consello Regulador de la DO Valdeorras. Los trabajos de recogida de la uva comenzaron el 28 de agosto. Los últimos datos correspondientes a este viernes 8 de octubre eran de 7.056.042 kilos de uva, lo que supone un notable incremento con respecto al 2020 (5,5 millones). La variedad más cosechada es el godello con un 61 %, seguida de la mencía.

“Tuvimos una primavera atípica con muchas lluvias, y el verano tampoco ha sido de mucho calor. Digamos que es un ciclo de la vid de antaño. Una vendimia más atlántica. Si aumentan los kilos de recogida supone que hemos cubierto bien esa parte con previsiones y con la atención fitosanitaria correspondiente de los viticultores”, comenta. De no ser así, las uvas no llegarían al cesto. En calidad los parámetros también son favorables. “Quizás va a ser un poco más fresca la añada en los tintos”, señala.