Unanimidad en contra del ERE de Siemens-Gamesa y el cierre en As Somozas

industria Las fuerzas políticas representadas en el Parlamento demostraron unanamidad contra el ERE presentado por Siemens-Gamesa que plantea el cierre de su planta en la localidad coruñesa de As Somozas y que PPdeG, BNG y PSdeG consideran “injustificado” y fruto de una estrategia de “deslocalización”. La proposición no de ley presentada por el Grupo Popular fue apoyada por el resto de grupos en la sesión plenaria, en la que también fue debatida y rechazada una iniciativa de los socialistas para demandar un plan de industrialización en la comarca de Ferrolterra, donde se ubica la planta de Siemens-Gamesa dedicada a la construcción de palas de aerogenerador. Una factoría sobre la que pende una propuesta de despido colectivo para 215 trabajadores que los grupos políticos consideran que no responde a “criterios objetivos”. ecg