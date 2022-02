Unha ducia de provincias de España, entre elas Ourense, estarán este domingo en risco por temperaturas mínimas

MADRID. EP. Doce provincias de España estarán este domingo, 6 de febreiro, en risco por temperaturas mínimas, mentres dúas estarano tamén por fenómenos costeiros, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet). En concreto, en Aragón, Huesca, Teruel e Zaragoza, atópanse en aviso amarelo por temperaturas mínimas, mentres en Castela e León ocorre o mesmo en Burgos, Segovia e Soria. O mesmo aviso emítese para Xirona e Lleida, en Cataluña, así como para Ourense, en Galicia, e Guadalaxara, en Castela-A Mancha. As provincias de Cantabria e A Rioxa tamén se atopan en risco de temperaturas mínimas.

Doutra banda, a provincia andaluza de Cádiz e Xirona presentan tamén risco por fenómenos costeiros, segundo a Aemet, que destaca que en gran parte do país predominará o tempo estable, con ceos pouco nubrados. No entanto, no litoral catalán, Baleares e sueste peninsular empezará o día nubrado, con baixa probabilidade de precipitacións débiles e dispersas nestas zonas, aínda que serán máis probables en Mallorca e Murcia. A nebulosidade e as precipitacións iranse desprazando cara ao suroeste, con probables precipitacións no Estreito e Melilla, que tenderán en xeral a remitir ao final do día.

Así mesmo, no extremo norte peninsular espéranse algúns intervalos nubrados. Mentres, en Canarias, prevense intervalos de nubes no norte das illas montañosas, sen descartar do todo algunha precipitación débil illada. Ademais, a cota de neve sitúase nas serras do sueste en 2000/2200 metros, segundo a predición da Aemet. Doutra banda, hai posibilidade de calimas en Canarias e de brumas ou néboas matinais no interior de Galicia, alto Ebro, meseta Norte e sueste de Castela-A Mancha.

As temperaturas máximas tenderán a baixar no sueste peninsular, depresións do nordeste e Canarias oriental, e a subir en zonas de montaña da metade norte, sen grandes cambios no resto. Igualmente, as mínimas descenderán en gran parte da metade norte e do sueste e aumentarán no Estreito.

Por outra banda, as xeadas afectarán a boa parte do interior da metade norte peninsular e norte da meseta Sur, e serán máis intensas no sueste de Galicia, este de a meseta Norte e do sistema Central, alto Ebro, sistema Ibérico e área pirenaica. Mentres, predominará o vento con intervalos de forte, de levante no Estreito e Alborán, e do norte en Empordán, así como do noroeste no Ebro. Tamén, do nordeste en Canarias, con intervalos de forte, mentres serán frouxos en xeral no resto, de compoñentes norte e leste na vertente atlántica. Como fenómenos significativos, espéranse xeadas no sueste de Galicia, este de a meseta Norte e do sistema Central, alto Ebro, o sistema Ibérico e a área pirenaica.