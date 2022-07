Unha forte aposta polo impulso do hidróxeno como vector enerxético

Santiago. A Universidade de Santiago de Compostela e a Asociación Galega do Hidróxeno (AGH2) veñen de anunciar a súa colaboración no impulso do hidróxeno como vector enerxético. Así foi acordado o día de onte nunha reunión na que participaron , entre outros representantes de ambas entidades, o reitor da USC, Antonio López, e o presidente da Asociación, José Ramón Ferreiro.

Na xuntanza, Ferreiro salientou a importancia de “desenvolver tecnoloxías sostibles” coas que se poida “acadar unha independencia enerxética e fontes externas, á vez que evitar as emisións e descarbonizar a industria”. Asemade, o reitor da universidade compostelana fixo fincapé no rol que as enerxías renovables e alternativas deberan ter no “desenvolvemento dunha economía sostible e con alto valor engadido”

Con este acordo búscase coordinar os diferentes proxectos que se impulsen dende a AGH2, facilitando a participación do sector privado, así como das institucións educativas e a Administración.