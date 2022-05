Uno de cada cuatro hogares gallegos vio como el covid reducía su nivel de ingresos

Un 27,09 % de los hogares gallegos vieron cómo se reducían sus niveles de ingresos, a raíz de la pandemia, entre los meses de marzo de 2020 y julio de 2021. Este porcentaje supone que más de uno de cada cuatro hogares en Galicia se vió directamente afectado, desde el punto de vista económico, por la crisis del covid. Teniendo en cuenta que la comunidad cuenta con 1.068.527 hogares, esto supone que unos 289.510 perdieron poder adquisitivo, según los últimos datos aportados por el Instituto Galego de Estadística (IGE).

Así, de esos 289.510 hogares, unos 90.775 (el 31,35 %) dejaron de percibir en el segundo trimestre del año 2020 con motivo de la pandemia entre 1.000 y 2.500 euros; 67.233 (el 23,22 %), entre 2.500 y 5.000 euros); y 35.225 (el 12,17 %), entre 5.000 y 7.500 euros. Los que menos, unos 8.396 (únicamente el 2,9 %), vieron afectados sus ingresos en más de 15.000 euros. E incluso es importante resaltar que una ínfima parte de la sociedad, el 2,04 %, experimentó un incremento de su renta media.

De este modo, con los datos en la mano, la pandemia habría disminuído en 81 euros el ingreso medio mensual de las familias gallegas, por lo que si podría haber llegado a 2.347 euros por unidad, se quedó en 2.266. Si tenemos en cuenta que el tipo de hogar más habitual en Galicia es el de una pareja con hijos (el 30,27 % de los hogares son así), como mínimo con ese sueldo habría que mantener a dos adultos y un menor sin ingresos, en el mejor de los casos.

SANTIAGO VS. O CARBALLIÑO. Además, como suele suceder con frecuencia, no todo el mapa gallego sufrió del mismo modo el impacto económico del coronavirus, y a estas alturas ya a nadie le sorprende que hayan sido las zonas de costa las que sobrellevaron mejor la situación, mientras que, el interior, una vez más, experimentó peor impacto.

Más en concreto, por áreas territoriales, el ingreso medio mensual más alto se dio en la de Santiago (2.508 euros), seguida de la de Pontevedra (2.409 euros) y de la de A Coruña (2.402 euros). Mientras que el más bajo se quedó en el área ourensana de O Carballiño-O Bibeiro (1.857 euros, una diferencia de casi 700 euros en comparación con el área de Santiago), seguida de la de Ourense Sur (1.869 euros) y, curiosamente, de la pontevedresa Caldas-O Salnés (2.020 euros).

EL 18 % DE TRABAJADORES AL ERTE. A nivel laboral, muchas familias tuvieron que hacer frente a situaciones desbordantes para su salud mental: desde las empresas empezaron a despedir o mandar al ERTE a trabajadores, no porque no cumpliesen con su trabajo, sino porque no había trabajo para todos.

Así, de marzo de 2020 a julio de 2021 unas 177.426 personas en Galicia tuvieron que acogerse a un expediente de regulación de empleo, lo que viene a suponer el 18,19 % de la población asalariada en la comunidad. Además, otras 174.393 (el 17,88 %) optaron por el teletrabajo como una forma de hacer frente a las inusuales circunstancias.

Y también se dieron otras modalidades, pero en menor medida, como el cambio de turnos y de horario de trabajo (el 5,96 % de los asalariados gallegos), la toma de vacaciones forzosas (el 3,29 %) o la reducción de la jornada laboral (el 2,96 %).

Todo esto, como es lógico, dejó menos ingresos en los hogares, algo que se tradujo, indudablemente, a su consumo. Así, el 56,76 % de la población de Galicia mayor de 16 años que viajaba antes de la pandemia (unas 619.391 personas) dejó de hacerlo y el 53,1 % (558.726 personas) dejó de ir al cine y al teatro.