Urgen a rectificar la supresión de paradas de autobús

en el congreso. El BNG presentó en el Congreso de preguntas relativas a la necesidad de que el Gobierno rectifique y no aplique “los recortes en los servicios de autobuses” en Galicia derivados de la futura ley de movilidad sostenible. Los nacionalistas instan al Ministerio de Transportas a que “dé marcha atrás” en su propósito de “recortar las paradas de líneas de autobús” que afectaría a “23 municipios gallegos”. El diputado del Bloque en la Cámara, Néstor Rego, apuntó que esta política va “en la dirección contraria” a garantizar los derechos de los ciudadanos del medio rural a acceder a la movilidad en condiciones de igualdad, además de ser una medida que “promueve el uso del vehículo particular”. Así, los nacionalistas insisten en que La Moncloa debe de retirar la propuesta y “el recorte” expuesto en el anteproyecto de ley para los servicios de líneas de autobuses en Galicia para “contribuir a la cohesión social y territorial” y que “no aumente la brecha entre las zonas urbanas y rurales o de menor población”. En una nota, reucerdan recordado que a finales de mayo el Ministerio de Transportes presentó el nuevo mapa de concesiones de las líneas de autobuses de competencia estatal alegando que el actual no refleja la realidad. El BNG señala que con el nuevo mapa presentado desaparecerían las paradas de 23 ayuntamientos gallegos con recorridos “interautonómicos”, como es el caso de las de A Pontenova, Meira, Guitiriz, O Corgo, Baralla, As Nogais, Pedrafita, Palas de Rei, Monterroso, Chantada, Quiroga, Allariz, Ribadavia, Trasmiras, Riós, A Mezquita, Silleda, Lalín, Forcarei, O Porriño, Tui, Arzúa o Melide. e.p.