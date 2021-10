Urgen más pruebas para aclarar la muerte de Déborah Fernández

Vigo. Desesperado por el lentísimo avance de la nueva instrucción, para el letrado Ignacio Pérez Amoedo entre las situaciones más “enervantes” en la carrera emprendida para vencer al plazo de prescripción del delito –el responsable de la muerte de la joven quedaría libre de la acusación de asesinato– es “la postura de la Fiscalía oponiéndose continuamente a todas nuestras peticiones de prueba”, a la que se ha sumado la jueza instructora, tan solo con las resoluciones de la Audiencia Provincial. Además, censura el incumplimiento de una serie de promesas realizadas por el fiscal y su reiterada negativa a practicar pruebas que sí realizaron en el caso de Sonia Iglesias

El letrado explica que entre las situaciones que más le han molestado se encuentra que el fiscal le dijo que si presentaban un informe que probara que la muerte de Déborah fue homicida y que no hubo muerte súbita, la actitud de la Fiscalía cambiaría. Reseña que después de que la familia se hubiese gastado el dinero en el informe pericial, éste no ha sido valorado por juez ni fiscal, que no aceptan que declare su autor en el juzgado. La Fiscalía no ha cambiado su postura.

Ramón Pérez Amoedo remarca que el equipo investigador de la policía de 2010 se pregunta en el informe Arcano por las razones que llevan al principal sospechoso a mentir y contradecirse en las cuatro comparecencias en comisaría en torno a la muerte de Déborah.

El letrado avanza que además de seguir dando la batalla para que se siga investigando y realizando pruebas como un próximo careo, recurrirán a la vía penal contra policías que participaron en esta causa por “obstrucción a la justicia”. m.G.