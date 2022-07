USC e Consello Consultivo colaborarán en formación e investigación xurídica

USC e Consello Consultivo de Galicia (CCG) asinaron este luns un convenio marco de actuación que lles permita estreitar as súas relacións, xuntar esforzos e establecer normas amplas de actuación que canalicen e incrementen, dentro dese marco preestablecido, os contactos e colaboracións. O reitor Antonio López e o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, asinaron o documento, en virtude do cal, as dúas institucións colaborarán en actividades docentes, formativas, de investigación xurídica e outras que sexan de interese para as dúas partes.

Deste xeito, a institución académica compostelá e o supremo órgano consultivo e de asesoramento xurídico da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade, colaborarán na execución de proxectos e/ou programas de investigación xurídica; e cooperarán na organización e execución de programas de formación práctica e de actualización xurídica dirixidos á comunidade universitaria e aos profesionais do Dereito. Ademais, tamén son modalidades de cooperación contempladas no documento a organización de congresos, xornadas ou seminarios docentes ou de investigación xurídica e a publicación dos seus resultados; e o acceso do persoal do CCG aos servizos e recursos bibliográficos da Biblioteca da USC.

Cada proxecto e programa de actuación en virtude deste convenio marco será obxecto dun convenio específico que deberá ser aprobado polos órganos de goberno das dúas institucións. O convenio ten unha vixencia de catro anos e poderá ser renovado se as partes así o acordan.

O CCG, co que a USC asina este documento, constitúe o máximo órgano consultivo e de asesoramento xurídico da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e actúa con independencia respecto de calquera órgano e, en garantía dela, goza de autonomía orgánica e funcional.