UUAA programa para el 26 de enero tractorada en Santiago por el lácteo

Precios. Unións Agrarias anunció este viernes movilizaciones que se iniciarán ante el Alcampo de A Coruña el próximo jueves día 16, que continuarán el día 21 delante de un centro comercial en Lugo. Lo avanzaron Félix Porto, responsable de Coordinación Sectorial e Área Externa de UUAA, y Óscar Pose, del Área del Sector Lácteo de la organización. Pretenden poner, de nuevo, el foco sobre las marcas que no son sensibles al crac que viven las granjas gallegas, que precisarían cobrar por el litro de leche hasta cinco céntimos más que en la actualidad. Tras las de Lactalis y Capsa no descartan extender el boicot a más industrias lácteas. Estas convocatorias culminarán con una gran manifestación o tractorada el 26 de enero del próximo año. Por ahora descartan, eso sí, una huelga de entregas como propone Agromuralla en Lugo. J. C.