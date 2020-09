Vegalsa-Eroski inviste 2 millóns en innovación e mellora dos seus servizos

A CORUÑA. A compañía galega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski investiu durante o primeiro semestre un total de 2,1 millóns de euros en innovación e mellora de servizos nos establecementos da súa rede comercial en Galicia, Asturias e Castela e León en beneficio da sostenibilidade, a ergonomía e a seguridade de compra nos seus centros, tras decretarse o estado de alarma por coronavirus. “A nosa constante aposta pola innovación permítenos responder ás necesidades dos nosos clientes para garantizar a súa seguridade e un servizo óptimo na nosa rede de establecementos. Pero tamén ás necesidades dos nosos traballadores para que podan desempeñar as súas funcións nas mellores condicións que requira o seu posto de traballo porque os clientes e traballadores son a nosa máxima prioridade”, explica o director de obras e mantemento de Vegalsa-Eroski, Miguel Mesejo. En materia de sostenibilidade, a compañía continuou coa implantación de sistemas de iluminación led na sala de ventas así como iluminación específica led tamén nas distintas seccións e coa incorporación de autómatas na instalación eléctrica. Intensificou as súas actuacións de reciclaxe e reutilización dos envases e embalaxes para reducir o impacto da súa actividade no entorno e poder alongar o ciclo de vida destos. PPC