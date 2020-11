Ven como “disparate ambiental” que As Pontes perviva quemando residuos

Santiago. Ante el previsto fin este mes de las nuevas pruebas de quema conjunta de carbón y residuos orgánicos en la central térmica de Endesa en As Pontes, la plataforma Galiza, un futuro sen carbón, las califica de “intento de perpetuar o gran centro de produción de electricidade sucia”. El colectivo reclama transparencia de los resultados a empresa e instituciones.

Independentemente de los resultados, sostiene en un comunicado, “é incuestionable a irracionalidade ecolóxica de querer facer da central de carbón tamén unha incineradora de residuos orgánicos”, entre ellos lodos de depuradoras de aguas residuales o los purines de granjas.

Apuntan que, según ha trascendido, “nas probas de co-combustión na térmica das Pontes empréganse mesturas de carbón –importado de Kazaxistán– e de residuos orgánicos en diferentes proporcións”. Inicialmente, dicen, se probó una mezcla de carbón al 70 % y residuos orgánicos al 30 %, que pasó del 60 al 40 % y finalmente se igualaron. Ven claro que la alternativa de la co-combustión, “denominada enganosamente dos biocombustibles”, implicaría la continuidad de la quema de grandes cantidades de carbón, “o combustible fósil máis contaminante”.

Por ello concluyen que la de As Pontes “é a única central de carbón de España, e tal vez do mundo, para a que se contempla a posibilidade da co-incineración de residuos como falsa solución socioambiental”, y lo rechazan. J. C.