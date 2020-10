Verea ‘pelea’ en O Hórreo por reducir al 4 % el IVA turístico

Si como es previsible la Xunta atiende el mandato del Parlamento autonómico, Galicia ‘peleará’ para que el Gobierno del Estado reduzca al 4 % el IVA turístico y cultural, como una de las medidas de apoyo a estos dos sectores para afrontar el ‘zarpazo’ económico del coronavirus. Con los votos a favor del PPdeG y del BNG, y la abstención de los socialistas, la Cámara gallega dio ayer luz verde a la propuesta que en este sentido defendió el diputado y presidente de los populares compostelanos, Jorge Verea, quien insistió en que la reducción del IVA al turismo supone una medida fundamental para la recuperación económica de uno de los sectores más afectados por la crisis económica.

“Viñamos de completar varios anos con rexistros récord no eido turístico e cunha tendencia crecente en cantidade e calidade, cunha estratexia consolidada que facía medrar o noso valor engadido e a nosa competividade”, dijo Verea durante la defensa de su iniciativa, una proposición no de ley debatida en la comisión sexta del Pazo de O Hórreo.

La iniciativa de Verea hacía referencia inicialmente solo al IVA del sector turístico, aunque fue modificada para incorporar una enmienda del BNG en la que se pedía que esta rebaja se aplicase también al cultural. El PSdeG, que presentó otra enmienda reclamando la puesta en marcha de medidas por parte de la Xunta, que no fue aceptada, se abstuvo.

Durante su intervención, el diputado santiagués señaló la importancia de esta “medida excepcional” y “amplamente demandada” por el sector para “aliviar notablemente a carga fiscal á que están sometidos” los turistas, cuya reducción redundaría en los establecimientos, “dinamizando económicamente” al sector. La reducción del IVA turístico, dijo, supondría “un apoio sen precedentes” a este sector y un “balón de osíxeno” para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

En la misma línea, el diputado del BNG Daniel Pérez extendió los beneficios de esta medida al sector cultural, que también ha sufrido importantes perjuicios con las cancelaciones por la pandemia.

“A redución do IVE aliviaría a situación crítica de ámbolos dous sectores”, dijo el diputado nacionalista que, no obstante, explicó que esta reclamación al Gobierno central no exime a la Xunta de “cumplir sus competencias”, recomendando “non encomendarse só ao Xacobeo”. “Non é bo poñer todos os ovos na mesma cesta, por se se nos cae”, zanjó

Verea aseguró, por su parte, que cuando llegó la crisis sanitaria y el estado de alarma “a Xunta soubo que debía sentarse de inmediato co sector para que esas boas proxeccións non esmoreceran. Fruto de esos contactos, añadió, fue el plan de reactivación del sector turístico y cultural, dotado con 58 millones de euros y del que “a día de hoxe atópase en marcha arredor do 80 % das medidas previstas”. Destacó asimismo que la evolución del turismo gallego es 22 puntos superior a la media de las comunidades, que Galicia fue la quinta autonomía con más turistas y que el 85 % de los hoteles abrieron sus puertas.