Vía libre para Rueda como sucesor de Feijóo al frente de la Xunta y el PPdeG

La gran incógnita de las últimas semanas en Galicia empieza a despejarse. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el gran favorito en las quinielas para la sucesión de Alberto Núñez Feijóo, el pontevedrés Alfonso Rueda, será finalmente el próximo presidente de la Xunta y también del PPdeG.

Así lo avanzó este martes la Cadena Ser en una información en la que se detalla que el de Os Peares cerró el debate tras convencer a los barones provinciales de que el actual vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, su mano derecha durante más de una década, es el candidato de consenso para el congreso extraordinario que celebrará el partido.

Un extremo que cuenta también con el aval del presidente de los de la gaviota en Ourense, José Manuel Baltar, que en entrevista concedida a Europa Press se sumó ayer a una vía de “unidad” encabezada por Rueda, negando tener interés en presentarse al cónclave para optar al relevo.

En medio de las conversaciones y negociaciones que, con mayor intensidad, se están registrando en los últimos días entre los dirigentes populares, con Feijóo al frente, el también presidente de la Diputación provincial ourensana subrayó su convicción de que la situación de interinidad en el PPdeG “debe resolverse lo más rápido posible” en su doble vertiente institucional y orgánica.

En este sentido, esgrimió que “lo previsible”, porque el PPdeG es “un partido marcado por la palabra unidad”, es que el vicepresidente primero “tome posesión como presidente de la Xunta”. Si bien en declaraciones previas había sido más ambiguo, en esta ocasión defendió Baltar que ve a su homólogo pontevedrés como el “más preparado” para asumir el reto de suceder a Feijóo.

Una posición para la que ofreció argumentos desde varios puntos de vista. Rueda, enfatizó, “tiene conocimiento del autogobierno, pertenece profesionalmente al mundo de la Administración local” y “ha estado con Feijóo codo con codo desde el principio”. Además, resaltó la importancia de que releve al de Os Peares en la Xunta “alguien que forme parte de la dinámica del Gobierno y que, como dice Feijóo, llegue aprendido”.

Esta característica en la que el ourensano puso énfasis –la de “formar parte ya de la dinámica del Gobierno– dejaría al margen de este puesto a otros dirigentes que, aunque con menos fuerza que el número dos de la Xunta, están en todas las apuestas, dado que cumplen el requisito primordial, que es ser diputado, como el líder provincial coruñés, Diego Calvo.

“Es el vicepresidente primero, tiene todo el derecho del mundo y es quien debe ser”, indicó Baltar, antes de subrayar que este relevo en la Xunta debe “conjugarse” con la situación del PPdeG y zanjarse “rápido” por la vía de un congreso que inicialmente reivindicaron tanto él como Calvo, y que luego fue asumida por el propio Feijóo, así como por otros dirigentes destacados sucesivamente.

El ourensano dejó claro que él no está interesado en presentarse a este congreso y recordó que Feijóo le incorporó a su Comité Ejecutivo nacional y que no es diputado autonómico, por lo que “las opciones de ser presidente” para él no existen.

Además, reivindicó con contundencia una vía de “unidad” para el partido encabezada, a poder ser, por el mismo dirigente que suceda a Feijóo al frente de la Xunta. “Mi apuesta es clara: un congreso cuanto antes y que no haya bicefalia. Las bicefalias mejor no; si se pueden evitar, mejor”, sentenció, abogando porque el PP lance “un mensaje de unidad a Galicia”.