Vía libre para solicitar el certificado covid-19 en la hostelería de Galicia

Santiago. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública para justificar las nuevas medidas revela que el 65 por ciento de las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos de los hospitales gallegos desde el 30 de octubre no estaban vacunados. Además, constata que entre el grupo que no habían recibido el antídoto eran “significativamente más jóvenes que los vacunados: la edad media de los no vacunados es de 67,9 años y la de los vacunados 73,9 años.

El informe, consultado por Europa Press, añade que en España, en relación con la tasa de ingresos en vacunados y no vacunados, por grupos de edad, se puede observar que “todos los grupos en no vacunados tienen una tasa semanal más elevada”, tanto de ingreso en planta de hospitalización de agudos como en las uci.

El porcentaje de vacunados entre la población susceptible de recibir las dosis es del 94 por ciento en el global en Galicia, la “más elevada” de España. Las coberturas por encima de los 60 años son del 100 por cien, pero entre los grupos de entre 20 y 39 años son menores del 90 por ciento; mientras que en los demás supera el 90 por ciento.

No ve necesario inmunizar a niños. Por otra parte, Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta vacunada. “No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad”, señaló el presidente del Comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, Federico Montalvo, que recuerda que la covid prácticamente no supone un riesgo para los niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos.

Una vez que la EMA autorizó la vacuna en este tramo de edad, la Ponencia de Vacunas mantuvo ya una primera reunión para discutir este asunto. Encuentros que seguirán la próxima semana con el fin de elaborar un primer documento que trasladar a la Comisión de Salud Pública, y de ahí al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Para Montalvo, no hay ninguna urgencia para administrar la vacuna a los menores de 11 años.