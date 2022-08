Vigo apoia os concellos veciños cambiando o abastecemento de auga

Vigo. Os concellos da nosa comunidade continuan a tomar medidas para contrarrestar a escaseza de auga derivada das altas temperaturas e a falta de choivas, que están facendo que este sexa un dos veráns máis secos na historia recente de Galicia. Abel Caballero, alcade de Vigo, vén de facer pública a decisión de mudar o abastacemento de auga da cidade olívica, neste caso para previr o desabastecemento de auga de dous dos seus municipios veciños, Baiona e Nigrán.

Así o comunicou onte, tras manter unha xuntanza cos rexidores de Baiona e Nigrán, Carlos Gómez e Juan González respectivamente, para abordar a situación de abastecemento de auga nos seus concellos, que se atopan nunha “situación de seca extremadamente grave”.

Caballero salientou que “Vigo apoiará a Nigrán e Baiona, non imos permitir que queden sen auga desde a conciencia de que aquí temos un serio problema”, tendo en conta que se o comezo do outono vén seco “teremos un problema nestes dous concellos moi importante”. Así, informou da decisión do Concello de Vigo, que “retirará as 19.000 persoas da cidade que se abastecen da presa de Zamáns para abastecelas directamente desde a Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) do Casal cara a ETAP de Valadares”.

Deste xeito, “Baiona e Nigrán terán un mes de auga”, informou o rexidor da cidade olívica. “Acudimos ao seu rescate”, engadiu, igual que no mes de xaneiro, no que Vigo reduciu a toma de auga de Zamáns nun 45% para permitir que Nigrán, e eventualmente Baiona se o precisa, poidan abastecerse durante un tempo dese encoro. “Se non o tiveramos feito, Zamáns estaría practicamente baixo mínimos”, lembrou o alcalde vigués.

Segundo informan do concello, Caballero tamén advertiu que “en todo o gran Vigo hai un gravísimo potencial problema de seca”, que medrará se non chove no outono, e manifestou a súa “condea enérxica” das actuacións do presidente da Executivo galego. Afirmou, neste eido, que “a Xunta de Galicia quere que a zona de Vigo quede sen auga por razóns políticas” sendo a súa competencia e obriga o abastecemento de auga.

Lamentou a actitude de Alfonso Rueda que, explica, non convocou aos alcaldes para coñecer a súa situación mantendo unha “actitude neglixente” e que é Vigo o que “ten que estar resolvendo o problema de Vigo e do resto de municipios da contorna”.

Cortes de auga. Por outra banda, na provincia de Ourense o concello de Riós súmase aos cortes de auga para tentar de limitar o seu consumo, que se producirán en horario nocturno. Así, o municipio limitará o suministro de auga corrente en varios núcleos de población.

Concretamente, as parroquias afectadas serán Ventas, Riós, Ferreiras, Romariz e Marcelín, segundo informou a alcaldesa, Eva María Barrio, nas que estará limitado o uso de auga corrente, cortando o suministro no horario establecido entre as 23:30 e as 7:30 horas. Dende o goberno municipal, informan de que esta medida tomouse debido á sequia e tras constatarse que o consumo de auga no concello non diminuíu a pesar dos “varios avisos” que se deron aos veciños para que moderasen o seu uso. EN